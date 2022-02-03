الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى يطالب بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم

الدكتور جمال أبوالفتوح
الدكتور جمال أبوالفتوح

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن وزارة الصحة أعلنت تسجيل 2223 إصابة بفيروس كورونا الاثنين الماضي، في أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها الدولة منذ بداية الجائحة، وهذا الأمر يتطلب تكثيف الجهود والإجراءات لمواجهة الفيروس وتخفيف الازدحام.

وأضاف "أبوالفتوح"، أن الأسبوع الحالي، شهد ارتفاعا في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، حيث تخطينا حاجز 2000 حالة إصابة يومية، مؤكدا أن ذلك معدل سريع للغاية يأتي مع ظهور متحور "أوميكرون" ومعدل انتشاره السريع.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لا خلاف حول دور اللقاحات في خفض معدل دخول المرضى إلى المستشفيات، وعليه لا بد أن تعمل الدولة على زيادة توزيع اللقاحات والتشدد في منع دخول المقرات الحكومية دون الحصول على اللقاح.

وطالب "أبوالفتوح"، بقيام أجهزة الدولة المعنية بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل السيطرة على الوباء ومعدلاته، لاسيما مع وجود متحور أوميكرون، وكذلك العمل على زيادة توفير اللقاحات من الخارج وتسريع وتيرة التصنيع المحلي، وتوفيرها للمواطنين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية التشدد في إجراءات التباعد خاصة في وسائل النقل العام، وعلى المقاهي، التي تمثل بيئة خصبة لانتشار الفيروس، وتشجيع المواطنين على الحصول على الجرعة الثالثة التشجيعية لمواجهة الفيروس.

توزيع اللقاحات عضو مجلس إجراءات الاحترازية بفيروس كورون النائب جمال أبوالفتوح منظمة الصحة العالم بفيروس كورونا ا متحور أوميكرون

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