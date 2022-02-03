تونس: 19 وفاة و6561 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 6 آلاف و561 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 19 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة - في بيان اليوم الخميس - أنه تم إجراء 19 ألفا و538 تحليلا مخبريا، لتسجل التحاليل الإيجابية نسبة 33.58%، موضحة أن عدد المتعافين بلغ 9 آلاف و720 شخصا، ليصل إجمالي المتعافين 801 ألف و440 شخصا.

وأضاف البيان، أنّ إجمالي الوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 26 ألفا و429 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 924 ألفا و375 شخصا منذ ظهور أول إصابة بكورونا خلال شهر مارس من 2020.

وأوضحت، أن عدد المرضى المقيمين بالمستشفيات العامة والخاصة بلغ 1233 حالة، فيما بلغ عدد المقيمين بأقسام الرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص 208 حالات، و47 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.

إصابات كورونا حول العالم

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 384 مليونا و701 ألف و43 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و699 ألفا و993 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 75.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 41.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 25.8 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ894 ألفا و316 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ629 ألفا و301 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 498 ألفا و53 وفاة.