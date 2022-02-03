الخميس 03 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تامر حسنى يشارك فى حملة «أخلاقنا» برعاية الشباب والرياضة

تامر حسني
تامر حسني

يشارك تامر حسني بصوته في ثاني حملات ومبادرات "أخلاقنا" التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة وتحمل اسم "أخلاقنا حياة"، وسيتم عرضها على عدد من القنوات التليفزيونية ومحطات الراديو. 

وكانت أولى حملات مبادرة"أخلاقنا" التي تم إطلاقها العام الماضي، شهدت مشاركة كل من الفنان آسر ياسين والفنان محمد فراج، وأمير صلاح الدين، والكابتن أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا. 

حملة ومبادرة "أخلاقنا" تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والشئون المعنوية، والحملة من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن محمود الشيخ.

وتهدف حملة "أخلاقنا" إلى إعادة القيم للمجتمع المصري، واحترام الكبير والابتعاد عن التعصب والتنمر والسلوكيات السيئة بالمجتمع، وتوعية الموظفين بجميع المصالح الحكومية وغيرها، بتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وإنهاء احتياجاتهم. 

"أخلاقنا حياة" إخراج هيثم عزو، مدير تصوير وائل درويش، مهندس ديكور مارك وجيه، بروديوسر هاجر حماد، أسيست بروديوسر عبدالرحمن محسن البغدادي، استايلست رغدة هلال. 

يذكر أن آخر أعمال شو ميديا برودكشن، تنفيذ كليب"باي باي ثانوية" للفنان محمد رمضان، الذي يستعد لطرحه عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" خلال أيام.

يعكف النجم تامر حسني، حاليًا على اختيار عدد من الأغنيات ليقدمها مفاجأة لجمهوره في فيلمه الجديد الذي يقدمه مبدئيًا باسم "روميو" للعرض خلال موسم عيد الأضحى القادم في حالة الانتهاء من التصوير وأعمال المونتاج، وذلك بعد عرضه مؤخرًا فيلم "مش أنا" الذي حقق إيرادات جيدة في شباك التذاكر.

وقرر تامر أن يكون الفيلم الجديد مختلفًا عن أعماله السابقة حيث يقدمه بالطابع الرومانسي الكوميدي، وفي الوقت نفسه يتواجد فيه عدد كبير من الأغنيات تصل إلى 4 أو 5 أغنيات بالإضافة إلى إضافته عددًا من الاستعراضات ليمزج "الرومانسي بالميوزيكال" ويقدمه بمشاركة الفنانة هنا الزاهد، وعدد من النجوم جارٍ اختيارهم حاليًا.

الشباب والرياضة تامر حسني صلاح الدين محمد رمضان احمد حسن وزارة الشباب وزارة الشباب والرياضة الشئون المعنوية رعاية الشباب

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وائل لطفي

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