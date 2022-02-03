الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلع ملابسه أمام فتاة فصورته.. النيابة تأمر بحبس متحرش الحوامدية

الضحية
الضحية

قررت جهات التحقيق، اليوم الخميس،  حبس المتهم بالتحرش بفتاة الحوامدية، البالغة من العمر 17 سنة، عن طريق ممارسة أفعال خادشة للحياء أمام منزلها؛ لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يستقل دراجة نارية نزل عنها ووقف أمام منزل الفتاة أثناء خروجها للشرفة وتحرش بها لفظيًا تبعه أدائه لفعل فاضح في الطريق العام أمامها، فيما رفض مغادرة المكان رغم علمه أنها تصوره، ولم ينسحب هاربًا إلا عندما همت صارخة لتجمع عليه الجيران.

وتوجهت الفتاة إلى قسم شرطة الحوامدية لتحرر بلاغًا ضده لتحرشه بها لفظيا وأدائه لفعل خادش للحياء منافي للآداب العامة أمام شرفة منزلها، وقالت إنها شاهدت أحد الأشخاص يرتدي «جلابية وكلسون»، يمارس فعلًا خادشًا للحياء بالطريق العام، أمام منزلها أثناء وقوفها في شرفة شقتها، بهدف التحرش بها، رافضًا التوقف عن فعلته أو حتى مغادرة مكانه، وعندما صرخت الفتاة، كاشفة عن أنها صورته فر هاربًا من أمام منزلها، باستخدام الدراجة النارية الخاصة به، وأرفقت بالمحضر الفيديو الذي صورته.

وتمكنت قوة قامت من قسم شرطة الحوامدية من القبض على المتهم المتحرش بالفتاة، والتي كشفت التحريات أنه بائع متجول 41 سنة، وبمواجهته اعترف بفعلته المذكورة سلفًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وجرى تحويله للنيابة العامة التي أمرت باستكمال الإجراءات.

حبس التحرش فتاة الحوامدية ممارسة افعال خادشة للحياء قسم شرطة الحوامدية

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وائل لطفي

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