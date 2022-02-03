الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بالتحرش بالفتيات في السلام

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح  السلام، اليوم الخميس، حبس عاطلين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالتحرش بالفتيات والسيدات مستقلين دراجة نارية بمدينة السلام بالقاهرة.

وطالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق محل الواقعة. 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين؛ «رامى.ك» و«عبدالله.ع» - عاطلين - تحرشا بالفتيات والسيدات أثناء استقلالهما دراجة نارية  بمدينة السلام واعترف  المتهمان أمام جهات التحقيق بالسلام بارتكاب وقائع التحرش بالفتيات والسيدات مستقلين دراجة نارية. 

كانت البداية بتلقي قسم شرطة السلام عدة بلاغات بقيام شخصين بالتحرش بالفتيات والسيدات مستقلين دراجة بخارية بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق محل الواقعة، تم تحديد المتهمين وضبطهما واقتيادهما لقسم الشرطة بالسلام وأقرا بارتكاب وقائع التحرش بالفتيات والسيدات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس تحرش نيابة متهمين السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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