الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

قبل موقعة الكاميرون.. ماذا يقول طالع الأبراج عن نجوم المنتخب؟

منتخب مصر
منتخب مصر

ساعات قليلة وتنطلق مباراة الحسم للمنتخب الوطني، أمام المنتخب الكاميروني في إطار نصف النهائي لبطولة كأس الامم الأفريقية، والتي من المفترض أن تقام مساء اليوم في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة على ستاد "اولمبية" بالعاصمة الكاميرونية.

ويعيش لاعبو المنتخب المصري حالة من النشوة والإثارة بعد الأداء المذهل خلال مشوار البطولة، حيث أقصا الفراعنة المنتخب الإيفواري بدور الـ16 وفي دور ربع النهائي استطاع أن يحول تاخره أمام المنتخب المغربي بنتجية هدف إلى الفوز بهدفين في مباراة اذهلت الجميع.

ويدخل الفراعنة مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة، حيث رفع اللاعبون شعار لا بديل سوى الفوز أمام الكاميرون صاحبة الأرض، وبعيدًا عن فنيات اللقاء، يمكن لطالع الأبراج أن يتوقع حظوظ اللاعبين خلال المباراة، ففي السطور التالية نرصد بعضها وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

محمد أبو جبل

تأكد وجود محمد أبو جبل في حراسة مرمى المنتخب الوطني، حيث تعرض حارس الزمالك والمنتخب الوطني لإصابة بمباراة المغرب الماضية، والتي انتهت بفوز الفراعنة.

ينتمي أبو جبل لبرج الدلو، والذي وفقًا لتوقعات خبيرة الابراج العراقية جاكلين عقيقي، يعيش حالة من النجاح على الصعيد المهني.

محمود تريزيجه

خطف النجم محمود تريزيجة قلوب المصرين بعد إحراز هدف الفوز بمرمى المغرب، فوفقًا لخبراء الفلك، يعيش مولود برج الميزان حالة من النجاح على الصعيد العاطفي والمهني.

أحمد فتوح

حالة من التالق يعيشها نجم الزمالك والمنتخب الوطني أحمد فتوح، حيث أصبح من الركائز الأساسية للمنتخب الوطني، بل وكان سبب في وصول المنتخب لهذا الدور.

ينتمي فتوح لبرج الحمل، والذي يعيش حالة من التألق على المستوى المهني، والذي يتسم بالهدوء في اتخاذ القرارات، فوفقًا لخبراء الفلك، فالنجاح حليفه خلال الأيام القادمة.

محمد صلاح

أظهر النجم محمد صلاح براعته في حمل شارة القيادة، حيث يضع المصريين الكثير من  الآمال على اللاعب محمد صلاح، في تحقيق اللقب الثامن للمنتخب، والغائب منذ عام 2010 عن الفراعنة.

ينتمي اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب المصري، لمواليد برج الجوزاء، فوفقًا لما ذكره علماء الفلك يعيش يعيش حالة من النجاح على الصعيد المهني. 

ماتش مصر نصف النهائى كأس الأمم الأفريقية منتخب الكاميرون جاكلين عقيقي

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وائل لطفي

قيمة مصر

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