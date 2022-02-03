حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 3 فبراير 2022

قدم خبراء علم الفلك بموقع "hindustantimes" حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية، ليوم الخميس 3 فبراير 2022 والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل

قد يضطر البعض للسفر أو حضور اجتماع عميل مهم، فإنه يوم جيد جدًا من الناحية المالية وقد يرغب البعض في زيادة مصادر دخلهم.

كل شيء يبدو رائعا ما عدا جبهة العائلة، فقد يشمل بعضها خيارات غذائية صحية وفيتامينات متعددة في النظام الغذائي اليومي.

برج الثور

لديك حالة مالية مستقرة ويمكن أن تتدفق الأموال من مصادر متعددة، كما يبدو أن اليوم رائع على صعيد الأسرة، فقد يستمتع البعض بالتسوق.

قد يواجه البعض صعوبات في التعبير عن وجهة نظرهم أو أفكارهم في العمل، سيكون هذا يومًا جيدًا على صعيد الصحة.

برج الجوزاء

بعض النفقات غير المتوقعة قد تزعج ميزانيتك، ومن المتوقع حدوث بعض الخلافات في حياتك الخاصة، فقد تفتقر إلى الصبر.

كما قد ينشأ بعض سوء الفهم أو القضايا بينك وبين أشقائك، و قد يشعر البعض بالتوتر العصبي، لذا يجب عليك اختيار الوقت المناسب للنقاش.

برج السرطان

قد تكون صادقًا بشأن مدخراتك وزيادة مصادر الدخل، فقد يلجأ الأشقاء إليك للحصول على دعمك ومساعدتك.

يمكنك تقديم أفكار وحلول رائعة في مكان العمل والحصول على التقدير لها؛ لذا يجب أن تكون حريصًا على الصعيد الصحي فقد تمرض أو تعاني من أمراض موسمية.

برج الأسد

يمكنك التخطيط لرحلة طويلة مع أفراد العائلة أو الأصدقاء، يبدو أنك لا يمكن إيقافه على الجبهة المهنية، وقد يكون حس الدعابة والمزاج الجيد معديًا.

لديك وضع مالي مستقر والآن قد تكون أكثر تركيزًا على مدخراتك ونمو عملك، فقد يقضي البعض الوقت في قراءة الكتب أو مشاهدة الأفلام.

برج العذراء

قد يكون لديك يوم معتدل من الناحية المالية. قد يطلب زملاء العمل اقتراحاتك أو دعمك بشأن شيء مهم، فهذا هو اليوم المثالي لدعوة أصدقائك القدامى والتواصل معهم واستعادة الذكريات.

قد تشعر بالحماس لمقابلة جهات اتصالك القديمة والانضمام إلى حدث اجتماعي، فقد تشعر ببعض الانزعاج أو الإرهاق بنهاية اليوم.

برج الميزان

يبدو اليوم رائعًا وقد تشعر أنك على قمة العالم. أنت تسير بشكل رائع على الصعيد الأكاديمي والمهني، فإنه الوقت المناسب للاستثمار في العقارات.

قد تشعر بخيبة أمل بعض الشيء وتحاول التخلص من علاقة قديمة أو سيئة على جبهة الحب، لذا عليك ان تكون حريص عند البوح بمشاعرك.

برج العقرب

حاول التحكم في نفقاتك وتجنب الاستثمار في أي صفقة عقارية اليوم، قد يضطر البعض للسفر لحضور حدث اجتماعي أو اجتماع عمل.

قد يمرض شخص ما في الأسرة ويحتاج إلى رعاية طبية، وقد يتم ترقية البعض إلى مناصب أعلى في مكان العمل.

برج القوس

حاول أن تكون هادئًا في المنزل، فقد يعمل العجائب ويساعدك على التخلص من مشكلة صحية طويلة الأمد، حيث يمكنك الذهاب في إجازات طويلة أو رحلة.

قد تشعر بخيبة أمل بعض الشيء وتحاول التخلص من علاقة قديمة أو سيئة على جبهة الحب، لذا عليك ان تكون حريص عند البوح بمشاعرك.

برج الجدي

يجد البعض مستثمرين أو شركاء للاستثمار في أفكارهم التجارية الجديدة، فمن المتوقع ارتفاع الرواتب بالنسبة للبعض.

قد يتعافى كبار السن من مشكلة صحية طويلة الأمد. من المرجح أن تتحول صفقة العقارات إلى مواتية، فأنت على وشك إحداث تغيير إيجابي في حياتك.

برج الدلو

هذا يوم معتدل وقد يؤدي إلى نتائج مختلطة. يمكنك التباهي بالسفر والاحتفال، وقد تكون في حالة مزاجية جيدة للغاية.

تبدو الأمور معقدة على صعيد الأسرة، فقد لا تحصل على مكافأة مقابل عملك الشاق الذي بذلته لإكمال مشروع مهم.

سيجد أولئك الذين يدرسون للمشاركة في المسابقات إيقاعهم القديم وتركيزهم. يمكنك أن تتوقع من شخص

برج الحوت

هذا يوم ممتاز قد يجلب كل سعادة للعالم، قد يحصل البعض على عروض عمل جديدة، لذا يجب أن تركز على مدخراتك ومصادر الدخل.

من المتوقع ظهور أخبار سارة على صعيد الأسرة، تحتاج فقط إلى توخي الحذر أثناء التعامل مع أي مسألة ملكية.