إعلان أسماء الفائزين بمسابقة الشعر الصوفي في مدح النبي

أعلن الدكتور علاء جانب أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة، الحائز على جائزة أمير الشعراء، أسماء الفائزين في مسابقة الشعر الصوفي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم التي نظمتها رابطة الشعراء المحمديين بالبيت المحمدي.

وأشار “جانب” إلى أنه تقدم للمسابقة أكثر من مائتي متسابق من دول متعددة وكان تنافسهم متميز في مدح النبي فبرز في قصائدهم معيار الصدق وكان التفاضل بينهم قليل جدًا نظرًا للأصالة والإبداع في أعمالهم وفاز منهم خمسة من مصر والسودان والجزائر واليمن وهم : أحمد عبدالقادر عن قصيدته " فيما يرى المسافر" وبديع الزمان سعيد اليمني، وأحمد جمال عن قصيدته "نهلة من فيض يديه"، وأحمد عمر مسعود بوفحته الجزائري عن قصيدته "سر الضوء" وعبدالحميد حسن السوداني عن قصيدته "مرافئ النور".

وقال جانب في اختتام مؤتمر التصوف الذي نظمه البيت المحمدي إن الهدف من هذه المسابقة هو الارتقاء بالشعر الصوفي والوقوف أمام الموجة الإلحادية التي يواجهها العالم الإسلامي، مقدمًا الشكر للدكتور محمد مهنا خادم البيت المحمدي الذي أعاد إحياء رابطة الشعراء المحمديين التي أنشأها الإمام الرائد الشيخ محمد زكي إبراهيم رحمه الله.



يذكر أن الجلسة الختامية لمؤتمر الطريق والصحبة في التصوف الذي ينظمه البيت المحمدي يشارك فيه عدد من كبار علماء الأزهر ومنهم فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وفضيلة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي، وفضيلة الدكتور حسن جبر عضو هيئة كبار العلماء وفضيلة الدكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية، وفضيلة الدكتور محمد عبدالرحيم عميد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، وفضيلة الدكتور فتحي حجازي أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة وفضيلة الدكتور علاء جانب الأستاذ بجامعة الأزهر، الحائز علي جائزة أمير الشعراء، وفضيلة الدكتور ربيع الغفير الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين.

وفضيلة الشيخ محمد زكي رزق أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق، وفضيلة الشيخ علي صالح من كبار علماء الأزهر الشريف وفضيلة الشيخ محمد عبد السلام شيخ الطريقة المحمدية بفرنسا.