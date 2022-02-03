مستشفى إدفو العام تستقبل 9 مصابين إثر انقلاب سيارة ربع نقل

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "إدفو _ مرسى علم" عند الكيلو 45، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بينهم 7 جنسيات سودانية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستقبلت مستشفى إدفو بمحافظة أسوان، المصابين بحادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "أدفو _ مرسى علم" عند الكيلو 45.

وتبين أن المصابين هم: مصطفى أحمد على ٢٤ سنة، سوادني الجنسية، وخالد أحمد صالح عثمان، ٢٥ سنة سوادني الجنسية، ومحمد أدريس كاظم ٢٤ سنة، سوادني الجنسية، ومحمد إبراهيم علي ٢٣ سنة، وشرف محمد علي مدني ٢٣ سنة، سودانى الجنسية، وضيف الله فتح الرحمن صالح حسن النور ٢٤ سنة، سوادني الجنسية، ومحمد عبدالخالق عبدالله ٢٤ سنة، سوادني الجنسية، وسيف علي عبدالله ٢٢ سنة، ومحمد مبارك أحمد يوسف ٢٣ سنة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "إدفو _ مرسى علم" عند الكيلو 45، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

جدير بالذكر أن نجح ضباط المباحث بمركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، برئاسة الرائد نبيل العادلي رئيس المباحث، الاثنين الماضي، من السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بقرية العتمور المستجد، ما أسفر عن أصابة 3 أشخاص، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من الرائد نبيل العادلي، رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية العتمور المستجد التابعة للمركز، ما أسفر عن أصابة 3 أشخاص.

وانتقل على الفور النقيب حسين أيمن معاون مباحث مركز شرطة كوم أمبو إلى مكان المشاجرة بقرية العتمور المستجد، والذي تمكن من احتواء المشاجرةبين العائلتين الذي استخدم فيها الأسلحة البيضاء والشوم، وفرض السيطرة الأمنية على القرية.

وتبين من التحريات أن المشاجرة وقعت بين الطرفين بسبب لهو الأطفال، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.