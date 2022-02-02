الأربعاء 02 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

عضو هيئة كبار العلماء: مصر مكرمة بإقامة أولياء الله فيها

فعاليات مؤتمر الصحبة
فعاليات مؤتمر الصحبة والطريق بالبيت المحمدي

قال الدكتور حسن جبر عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في كلمته بمؤتمر الطريق والصحبة في التصوف الذي ينظمه البيت المحمدي، إن مصر مكرمة بإقامة أولياء الله الصالحين فيها، وأنه تشرف بالتتلمذ على يد شيوخ أجلاء طبقوا تعاليم ما درسوه في تعاملاتهم اليومية، فكانوا يحرصون على إفادة طلابهم والتقرب إليهم بكرم أخلاقهم.

وأشار إلى أن كل من درسوا له وأفاد منهم في العلم وحسن الخلق الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم - رحمه الله - رائد التصوف في العصر الحديث الذي سعى في ربط التصوف بالحياة العامة في ضبط السلوك وحسن الخلق، ثم سرد الدكتور جبر بعضا من أقوال الشيخ محمد زكي وذكرياته معه ومع عدد من الشيوخ.

يذكر أن الجلسة الختامية لمؤتمر الطريق والصحبة في التصوف الذي ينظمه البيت المحمدي يشارك فيه عدد من كبار علماء الأزهر، ومنهم  فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وفضيلة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ومدير مؤسسة  البيت المحمدي، وفضيلة الدكتور  حسن جبر عضو هيئة كبار العلماء وفضيلة الدكتور عبدالحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية، والدكتور محمد عبدالرحيم عميد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، والدكتور فتحي حجازي أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة، وفضيلة الدكتور علاء جانب الأستاذ بجامعة الأزهر، الحائز على جائزة أمير الشعراء. 

وعدد آخر من العلماء منهم فضيلة الشيخ علي صالح من كبار علماء الأزهر الشريف وفضيلة الشيخ محمد عبدالسلام شيخ الطريقة المحمدية بفرنسا، وفضيلة الدكتور ربيع الغفير الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين، وفضيلة الشيخ محمد زكي رزق أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق، وفضيلة الشيخ عبدالعزيز الشهاوي شيخ الشافعي. 

عضو هيئة كبار العلماء مؤتمر التصوف

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

الكاميرون تتجسس على مران المنتخب المصرى.. وقرار حاسم من كيروش

ننشر رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة

«الصحة» تكشف موعد انحسار موجة أوميكرون

«التعليم» تكشف تفاصيل التقدم لامتحانات الثانوية العامة (مستند)

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم

مصادر بـ«التعليم» تكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مستمرّون فى بناء السلام

خالد عكاشة

صواريخ الحوثى.. ومدى زعزعة الاستقرار الإقليمى

محمد العسيري

الشاطر حسن صاحب نوبل الذى لا نعرفه

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

صور

عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب

د. محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون» فى معرض الكتاب

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان

إسرائيل ترصد 297 إصابة بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون BA.2

أحد أسرى «جلبوع» يكشف تفاصيل جديدة حول هروبه من السجن