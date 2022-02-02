عضو هيئة كبار العلماء: مصر مكرمة بإقامة أولياء الله فيها

قال الدكتور حسن جبر عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في كلمته بمؤتمر الطريق والصحبة في التصوف الذي ينظمه البيت المحمدي، إن مصر مكرمة بإقامة أولياء الله الصالحين فيها، وأنه تشرف بالتتلمذ على يد شيوخ أجلاء طبقوا تعاليم ما درسوه في تعاملاتهم اليومية، فكانوا يحرصون على إفادة طلابهم والتقرب إليهم بكرم أخلاقهم.

وأشار إلى أن كل من درسوا له وأفاد منهم في العلم وحسن الخلق الشيخ محمد زكي الدين إبراهيم - رحمه الله - رائد التصوف في العصر الحديث الذي سعى في ربط التصوف بالحياة العامة في ضبط السلوك وحسن الخلق، ثم سرد الدكتور جبر بعضا من أقوال الشيخ محمد زكي وذكرياته معه ومع عدد من الشيوخ.

يذكر أن الجلسة الختامية لمؤتمر الطريق والصحبة في التصوف الذي ينظمه البيت المحمدي يشارك فيه عدد من كبار علماء الأزهر، ومنهم فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وفضيلة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ومدير مؤسسة البيت المحمدي، وفضيلة الدكتور حسن جبر عضو هيئة كبار العلماء وفضيلة الدكتور عبدالحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية، والدكتور محمد عبدالرحيم عميد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، والدكتور فتحي حجازي أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة، وفضيلة الدكتور علاء جانب الأستاذ بجامعة الأزهر، الحائز على جائزة أمير الشعراء.

وعدد آخر من العلماء منهم فضيلة الشيخ علي صالح من كبار علماء الأزهر الشريف وفضيلة الشيخ محمد عبدالسلام شيخ الطريقة المحمدية بفرنسا، وفضيلة الدكتور ربيع الغفير الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين، وفضيلة الشيخ محمد زكي رزق أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الأسبق، وفضيلة الشيخ عبدالعزيز الشهاوي شيخ الشافعي.