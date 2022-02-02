الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا ثيؤدروس يطلق أسقفا جديدا على الكونغو

بابا الروم الارثوذكس
بابا الروم الارثوذكس

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن اليوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2022 شهدت الكنيسة رسامة أسقف جديد، بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا.
وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه في خضم الاحتفال بعيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل اليوم الأربعاء الموافق 2 من شهر فبراير وخلال القداس الإلهي الذي ترأسه البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، رسمّ الأرشمندريت خاريتون موسونجاي أسقفًا على أسقفية كانانجا (الكونغو).
وأوضح أن ذلك في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي بالقاهرة.
 

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