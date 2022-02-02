الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

النقل فى 24 ساعة: دخول برج إشارات جديد والإعلان عن التأخيرات المتوقعة للقطارات

وزارة النقل
وزارة النقل

أجرت وزارة النقل، الأربعاء، عددًا من الأنشطة تستعرضها «الدستور» في السطور التالية:

السكة الحديد تعلن عن التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

https://www.dostor.org/3702595

تداول 837 طن بضائع عامة و518 سيارة وشاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم، تداول 837 طن بضائع عامة ومتنوعة و484 شاحنة و34 سيارة ملاكي.

شملت حركة الصادرات 837 طن بضائع عامة 267 شاحنة و10 ملاكي، كما شملت حركة الواردات 217 شاحنة و24 ملاكي ومتواجد 9  سفن على أرصفة الموانئ.

https://www.dostor.org/3702684

وزير النقل يعلن دخول برج إشارات العسيرات ضمن مشروع تطوير النظم

بناءً على توجيهات القيادة السياسية بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط، أكدت وزارة النقل، أنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية ممثلة في الوزارة بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد. 

https://www.dostor.org/3702528
 تعاون بين «التضامن» و«النقل» لإتاحة محطات السكة الحديد ومترو الأنفاق لذوي الإعاقة

وقع الفريق كامل الوزير وزير النقل ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مُمثلة عن صندوق عطاء الخيري بصفتها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن تنسيق الجهود الخاصة بخدمات ذوي الإعاقة، وبصفة خاصة تطبيق قواعد الكود الهندسي لإتاحة محطات مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية لتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة

https://www.dostor.org/3702300

التضامن الاجتماعي هيئة السكة الحديد وزيرة التضامن الاجتماعي السكة الحديد وزيرة التضامن

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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