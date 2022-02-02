الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

صديقة رونالدو.. أجمل إطلالات جورجينا رودريجيز (صور)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتواعد كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز منذ عام 2017 وأعطى الزوجان المشاهدين نظرة خاطفة على علاقتهما في مسلسل Netflix الجديد "أنا جورجينا"، ونستعرض لكم في السطور التالية بعض الإطلالات الجريئة التي ارتدتها منذ أن بدأت المواعدة.

الإطلالات الأكثر جرأة التي ارتدتها صديقة كريستيانو رونالدو  جورجينا رودريجيز


ارتدت جورجينا رودريجيز فستانًا أسود بدون حمالات مع تنورة شفافة تمامًا في مهرجان البندقية السينمائي 2018.


أثناء حضور حفل  2019 MTV EMAs ، ارتدت رودريجيز فستانًا أزرق فاتحًا من Jacquemus ، بينما ارتدى رونالدو بدلة حمراء وقميصًا أبيض وحذاء  ببنفس لون القميص وبدي الثنائي رائعا في هذه الإطلالة.
 

 

حضرت رودريجيز حفل Elle Charity Gala لعام 2019 بفستان بني طويل الأكمام مع خط ياقة متدلية وشق يصل إلى الفخذين؛ وتم تصميم فستان رودريجيز الأزرق بفتحة تصل إلى الفخذين وخط رقبة غير متماثل؛ وقامت بإقرانها بكعب أبيض يطابق لون حذاء رونالدو الرياضي.

برزت رودريجيز بفستان مرصع بالجواهر مع شق يصل إلى الفخذين في مهرجان سانريمو الموسيقي 2020؛ وقامت بإقران الفستان اللامع بصندل ذهبي من الساتان وأقراط سوداء رائعة حيث فضلت  الفستان اللامع بدون حمالات إلى ثوب غير مكشوف الأكتاف كان به شق في المنتصف.


أنهت رودريجز مهرجان سانريمو الموسيقي لعام 2020 بفستان أنيق بدون حمالات وياقة متدلية وشق يصل إلى الفخذين.


فضلت الأسود مرة أخرى ففي مهرجان البندقية السينمائي 2020 ، ارتدت عارضة الأزياء فستان Lia Stublla الأسود المذهل مع عقد وأقراط بيضاء وصندل أبيض كذلك 

بدت العارضة جورجينا رائعة في مهرجان كان السينمائي لعام 2021 مرتدية فستانًا بنيًا من Jean Paul Gaultier؛ وتم تصميم فستان رودريجيز بغطاء جلدي أنيق ملائم كما نسقت الفستان مع مجوهرات شوبارد ونسقت معه أحذية لو سيلا. 

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