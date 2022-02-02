ما هو الرقص المباح للرجال؟.. الشيخ أحمد علوان يرد

قال الشيخ أحمد علوان، من مشايخ الأزهر الشريف، إن الرقص جائز للنساء في حالتين إذا كانت ترقص أمام النساء مثلها، وأن ترقص لزوجها في بيتها، ففى هذه الحالتين فقط، ولا يجوز لها أن ترقص أمام الأجانب وهم أقاربها وأقارب زوجها.

وأضاف في مقطع فيديو مصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" ردًا على سؤال ورد إليه خلال البث المباشر من أحد المتابعين يقول: هل الرقص للرجال جائز أم حرام؟ وما هو الرقص المباح لهم؟، أن الرقص للرجال حرمه بعض العلماء على وجه الاطلاق، وقالوا من رقص نقص، أي أنه ينقص من مروئته ورجولته، وتسقط شهادته على الإطلاق.

وتابع: بينما هناك رأي آخر عند الأحناف والحنابلة والمالكية فقالوا لا يحرم الرقص على الرجال بل يكره لأنه فعله دناءة وسفه وأنه من مسقطات المروءة ومن اللهو، بينما الشافعية قالوا لا يحرم ولا يكره بل مباح، أ خذوا هذا من حديث مسلم - جَاءَ حَبَشٌ يَزْفِنُونَ" أي يرقصون" في يَومِ عِيدٍ في المَسْجِدِ، فَدَعَانِي النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَوَضَعْتُ رَأْسِي علَى مَنْكِبِهِ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إلى لَعِبِهِمْ، حتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتي أَنْصَرِفُ عَنِ النَّظَرِ إليهِم، أي يفعلون حركات ليست مثل النساء، فكل بلد كان لها نوع من أنواع الرقص، ولم تسميه السيدة عائشة رقص.

وأوضح أن من يرقص ويتمايل مثل النساء فلا يجوز رقصه، ومن ضوابط الرقص الحلال للرجال إلا يكون فيه تكسر، ولا تخنث ولا تشبث بالنساء، ولا تثني، وقال الإمام النووى إن النساء اللاتي يتكسرن ويتمايلن ويبالغن في ذلك لا يجوز.

وأكمل علوان: قال العلماء باتفاق لا يجوز للرجل أن يمتهن مهنة الرقص، ولا يجوز له فعل هذه الأمور، ولا يليق برجل أن يرقص الرجل أو يقال عليه "رقاص"، ونوه بأن الرقص الجائز للرجال أن يرقص مثل الدبكة أو السيوف أو غيرها من الحركات التي ليس فيها تمايل.