إيطاليا تسلم القوات المسلحة اللبنانية مركبات ووسائل أولية

سلّمت إيطاليا، اليوم الأربعاء، آليات مخصصة للقوات المسلحة اللبنانية بعد وصولها إلى ميناء بيروت مؤخرا.

وحسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن وزارة الدفاع الإيطالية، فإنه تم تسليم حافلتين بسعة 20 مقعدًا وصهريجًا وزورقًا خلال حفل رسمي لممثلي القوات المسلحة اللبنانية، في حضور اللواء زياد نصر ممثلاً عن القائد العام للجيش اللبناني وسفير إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومبارديير وقائد قيادة العمليات المشتركة الجنرال فرانشيسكو باولو سون.

وقالت الوكالة إن هذه المركبات هي الدفعة الأولى من تبرعات متوقع أن تكتمل بحلول نهاية العام الجاري 2022. ويعتبر تسليم اليوم جزءًا من إحدى المبادرات التي تم تأسيسها في يونيو 2021 لدعم الجيش اللبناني، وتم التسليم خلال مؤتمر دولي عبر الفيديو، حضره 20 دولة، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برئاسة مشتركة لوزيري دفاع إيطاليا وفرنسا.

من جهته، قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني "هذه المركبات الأولى هي علامة ملموسة على تقارب إيطاليا والدفاع الإيطالي من لبنان وشعبه والجيش اللبناني، كما استبقت عشية عيد الميلاد بلقاء مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي والزميل اللبناني –وزير الدفاع اللبناني- موريس سليم".

وأضاف غويريني: "روابط الصداقة التي تربط لبنان بإيطاليا لها جذور تاريخية عميقة، على خلفية الهوية المتوسطية المشتركة ووجودنا المستمر في البلاد من الثمانينيات إلى اليوم هو شهادة واضحة على التزامنا بالسلام والاستقرار في المنطقة بأسرها".

وتعتبر المركبات التي تم تسليمها اليوم، على وجه الخصوص، جزءًا من الاتفاقية الموقعة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الدفاع ووكالة الصناعات الدفاعية.