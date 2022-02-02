محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من «الدبيبة» لبحث الأوضاع الثنائية

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من المهندس عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة، أدان خلاله الهجمات الإرهابية الأخيرة لميليشيا الحوثي على دولة الإمارات.



وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا خلال الاتصال تضامن بلاده مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، بحسب وكالة الأنباء الأماراتية.



من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لموقف ليبيا الشقيقة المتضامن مع دولة الإمارات وما أبداه عبدالحميد الدبيبة من مشاعر أخوية تجاه الدولة و شعبها متمنيا لبلاده و شعبه الشقيق الخير والأمن والاستقرار.

