الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ندوة «قسطنطين كفافيس» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ندوة قسطنطين كفافيس
ندوة قسطنطين كفافيس

بدأت منذ قليل بقاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 ندوة «قسطنطين كفافيس» ضمن محور يوناني مصري، بحضور الدكتور حمدي إبراهيم أستاذ الأدب اليوناني بجامعة القاهرة، والكاتب اليوناني يني ميلاخرينودي،  ويدير الندوة فتحي سليمان.

وفي بداية الندوة قال «سليمان»، إن الشاعر كفافيس كان يعتبر أن الإسكندرية تأول له وكأنها لك خاص له وهو كان متمرد حتى على الجالية اليونانية لأنه كان حداثيا جدا ويعشق المحلية المصرية، فكان يقترب من المحلية المصرية أكثر من المجتمع اليوناني، فكان عاشقا للأحياء الشعبية المصرية . 

وتابع سليمان، على أن أشعار كفافيس تجمع ما بين الشعر والفلسفة، ومن مقولاته:" أن الأحفاد لا يستطيعون الهروب من الأجداد لاسيما إذا كان الأجداد عظماء مثل اليونانيين الأوائل. 

من جانبه قال الدكتور حمدي إبراهيم، أستاذ الأدب اليوناني بجامعة القاهرة، أن كفافيس لم يجد الشهرة الا بعد موته بعدة سنوات، فقد استطاع أن يحول القصيدة اليونانية إلى شيد يشبه الشعر اليوناني القديم، والذي كان يصف البشر وحياتهم، متابعًا أن أدباء أوروبا وأمريكا قد تنبؤا بأن كفافيس سيصبح أعظم شعراء العصر فهو شاعر متعدد الصور وله نسيج شعري مختص به وحدة. 

ولفت الدكتور حمدي إبراهيم أستاذ الأدب اليوناني إلى أن كفافيس كان يعيش في محراب ثلاثة منابع وهي منبع  التاريخ  واحترام الدين و ثقافة البحر المتوسط.

وعن علاقته بكفافيس قال الدكتور حمدي إبراهيم إنه قام بترجمة 55 قصيدة من أشعار كفافيس وقد لاقت استحسانًا كبيرًا لأنني متخصص في اللغة اليونانية القديمة، كما قمت بعمل دراسة بحثية في أحد المؤتمرات الدولية عن كفافيس.

وتقام  الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 26 يناير، وحتى 7 فبراير 2022، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة 51 دولة من 6 قارات، واختارت إدارة المعرض «اليونان» لتكون الدولة ضيف الشرف، والكاتب الراحل يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام المعرض على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم 5 قاعات للعرض، و879 جناحا، فيما يصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ من بينهم 292 للنشر العام، و43 للكتاب الأجنبي، و89 للكتاب المدرسي، و97 للكتاب الإسلامي والتراث، و46 من مكتبات سور الأزبكية، و49 ناشرا أكاديميا، بالإضافة لـ 98 ناشرًا عربيًا، ودار وحيدة للنشر الصوتي، و2 من ذوي القدرات الخاصة 2، و7 مؤسسات مؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، و95 توكيلًا مصريًا و45 توكيلًا عربيًا.

قاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب قسطنطين كفافيس محور يوناني مصري الدكتور حمدي إبراهيم الكاتب اليوناني يني ميلاخرينودي الندوة فتحي سليمان

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