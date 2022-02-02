جامعة سوهاج تحصل على تجديد الأيزو لجودة النظام الإداري للعام الرابع

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، عن حصول الإدارة المركزية على تجديد سريان منح شهادة المنظمة العالمية للقياس الأيزو9001 لسنة 2015، المعتمدة من الهيئة الوطنية المصرية للجودة، والحاصل عليها نظام العمل بمختلف الإدارات المركزية.

وبهذه المناسبة هنأ رئيس الجامعة جميع العاملين بالهيكل الإداري بالإدارة المركزية على هذا الإنجاز المتميز، موضحاً أن ذلك جاء بناء على توصية الشركة المانحة بالموافقة على تجديد الثقة ومنح شهادة الأيزو للجامعة، مما يبرهن على استيفائها لمعايير التميز لنظامها الإدارى ومطابقة جميع إداراتها المستهدفة للنظم والاشتراطات المحددة لهذا الشأن، مضيفاً أن ذلك يساهم في زيادة القدرة التنافسية لرفع مستوى تصنيف الجامعة، كما يمثل أفضل دعاية لها أمام المجتمع الخارجي.

وأشاد الدكتور عمرو أحمد عثمان ممثل عن شركة إيجي المانحة لشهادة الأيزو، بما شاهده بإدارات الجامعة وتطبيقها مواصفات الجودة والتزام الجميع بأساسيات العمل وتحسين الأداء، معلنا قراره الذى تم بناءاً على ماقام بمراجعته ونتج عنه أحقية إدارة المركزية الحصول على تجديد سريان شهادة الأيزو 9001: 2015، لافتاً إلى أن الجامعة حققت إنجازًا واضحاََ باستمرار حصولها على الأيزو للعام الرابع على التوالي.

وتوجه أشرف القاضي، بخالص التهنئة لجميع أبناء الجامعة لهذا الإنجاز الجديد الذي تحقق بفضل جهود فريق العمل الإداري المخلص لجامعته، بقيادة ودعم رئيس الجامعة، الذين عملوا بكل إصرار لتحقيق النجاح، لما أظهروه من جودة الأداء وروح الانتماء والالتزام، بتحسين الأداء المستمر، مؤكداً أن طريق النجاح صعب لكن الوصول إليه يستحق كل الجهود المبذولة لتحقيقه، ووجه بأهمية الحفاظ على هذا النجاح لأنه ليس نهاية الطريق بل بداية جديدة لتحقيق المزيد من الإنجازات، وهو على ثقة كبيرة فى فريق عمل الجامعة، وعهده الدائم أنهم قادرون على تحدي جميع الصعاب، وتأدية أى مهام يكلفوا بها.

ومن جانبه أكد الدكتور جمال سرور مدير إدارة التطوير والجودة، أن الجهاز الإدارى للجامعة يُعد إحدى نقاط القوة والتميز بها، مشيراً إلى أن الجامعة مرت بالعديد من المراحل والخطوات لتطوير العمل خلال الفترة الأخيرة، وفقاً لاستراتيجية منظمة ترتكز على تحقيق عدد من الأهداف على أيدى استشاريين وخبراء فى مجال التدريب، واختيار كوادر إدارية للقيام بمهام المراجع الداخلية من أجل التجديد السنوى للشهادة بعد الحصول عليها، بالإضافة إلى تطوير واستكمال الوسائل والأجهزة المتاحة للعمل الإدارى بالجامعة مع توثيق النظام الإدارى للجودة ليتفق مع متطلبات المواصفة، مضيفاً أن شهادة الأيزو العالمية 9001 – 2015، تعد واحدة من أكبر الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية، والتي تقوم على التأكد من استيفاء معايير مصلحة المستفيد من الخدمات المقدمة، والمعايير المطلوبة لجودة الجهاز الإداري.