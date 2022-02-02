الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: إحباط عملية تسلل إرهابية في الأنبار

العراق
العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، عن إحباط عملية تسلل إرهابية في محافظة الأنبار الواقعة غرب البلاد.
وأفادت الخلية الأمنية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ بأن "قوة أمنية مشتركة من الاستخبارات العسكرية وقيادة القوات البرية تمكنت من إحباط عملية استهداف إحدى النقاط الأمنية شمال مدينة الرطبة في محافظة الأنبار الواقعة غرب البلاد".
وأشار البيان إلى أنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة أفادت بوجود محاولة مجموعة إرهابية استهداف إحدى النقاط الأمنية في منطقة الضبعة شمالي الرطبة، تمكنت على إثرها القوة الأمنية المشتركة من التصدي لهذه المجموعة، التي كانت تستقل عجلة وترافقها دراجة نارية، بواسطة الأعيرة النارية وقذائف الهاون، ما أدى إلى حرق الدراجة النارية بشكل كامل نتيجة كثافة النيران الموجهة إليها، وفرار المجموعة الإرهابية.
ولفت البيان، إلى أن القوات المشتركة ستواصل تعقب العناصر الإرهابية التي لاذت بالفرار عقب إحباط عملياتهم التي كانت تستهدف إحدى النقاط الأمنية في محافظة الأنبار.
ويأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه القوات الأمنية عملياتها العسكرية لتطهير وملاحقة فلول عصابات تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة صلاح الدين والتي تشهد بين الحين والآخر خروقات أمنية.
ويتزامن تصاعد سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات لـ"داعش" على النقاط الأمنية والمناطق، تلك الجهود الحثيثة ستضع حدا للشائعات والأقاويل التي تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد على سيطرة المؤسسة الأمنية والعسكرية على الأوضاع الأمنية في البلاد.

وقد تمكنت الاستخبارات العراقية، من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين الذين حاولوا دخول محافظة الانبار العراقية، حسبما أفادت قناة “السومرية نيوز” العراقية. 

ونقلت القناة العراقية، عن خلية الإعلام الأمني في بيان، أنه استنادا إلى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة السابعة إحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، والتي أشارت لتوجه أحد الإرهابيين للدخول الى قضاء عنه بالأنبار.

خلية الإعلام الأمني العراقي عملية تسلل إرهابية ارهاب الاستخبارات العسكرية الانبار محافظة الأنبار

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