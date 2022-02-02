الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تواصل مكاسبها بالختام.. و«السوقي» يربح 3.7 مليار جنيه

البورصة
البورصة

واصلت مؤشرات البورصة مكاسبها، لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأربعاء، مدعومة بعمليات شراء قوية من جانب صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية العربية والمصرية، وسط تفاؤل بصدور تقارير دولية تشيد بأداء الاقتصاد المصري منها مؤسسات جولدمان ساكس وموديز للتصنيف الائتماني العالميتين.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، مكاسب قدرها 3.7 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 751.9 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 10.4 مليار جنيه، منها 9.1 مليار جنيه مليار جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" على مكاسب بلغت نسبتها 0.76%، لينهي التعاملات عند مستوى 11691.8 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" للأسهم الصغيرة والمتوسطة، الذي أضاف ما نسبته 0.57%، إلى قيمته منهيا التعاملات عند مستوى 2164.35 نقطة، كما امتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100" الذي أضاف 0.87%، إلى قيمته السابقة، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 3198.68 نقطة.

أخبار البورصة المصرية اليوم التصنيف الائتماني المؤسسات الدولية مؤسسات التصنيف العالمية جولدن مان ساكس مؤسسة موديز

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وائل لطفي

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