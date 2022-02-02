الأربعاء 02 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

لمستخدمى الإنترنت.. لمن تتوجه في حال اختراق خصوصيتك؟

جرائم الانترنت
جرائم الانترنت

حدد قانون حماية البيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت؛ الصادر عن البرلمان، حقوق الشخص المعنى بالبيانات وشروط جمع ومعالجة البيانات، حيث قضى بعدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونًا.

ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية:

  • العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها.
  • العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها.
  • التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية.
  • تخصيص المعالجة في نطاق محدد.
  • العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.

كما منح القانون صاحب البيانات الشخصية الحق في الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها، في حال تعارضها مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات. 

فيما ألزم الشخص المعني بالبيانات بتأدية مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه ، ويتولى مركز حماية البيانات إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه.

وفي السياق ذاته، أجاز القانون  للشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة أن يتقدم إلى أي حائز أو متحكم أو معالج بطلب يتعلق بممارسة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم المقدم إليه الطلب بالرد عليه خلال ستة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليه.

وفي الإطار ذاته حدد القانون جهة تلقى الشكاوى في حال إخلال مقدم خدمة الانترنت بحقوق مستخدميها، وذلك دون الإخلال بالحق في اللجوء إلى القضاء، حيث مكن الشخص المعني بالبيانات ولكل ذي صفة ومصلحة مباشرة من حق الشكوى في الحالات الآتية:

  • انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به.
  • الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه.
  • القرارات الصـادرة عن المسئول عن حماية البيانات الشخصيـة لدي المعالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه.

وتقدم الشكوى إلى مركـز حمـاية البيـانات الشخصيـة، وهي هيئة عامة اقتصادية، تتبع وزير الاتصالات، ويكون للمركز  في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق، على أن يصدر قراره خلال 30 يومًا عمل من تاريخ تقديمها إليه، علي أن يخطر الشاكي والمشكو في حقه بالقرار . ويلتزم المشكو في حقه بتنفيذ قرار المركز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إخطاره بـه، وإفادة المركز بمـا تم نحو تنفيذه.

وإمعانا في حماية البيانات الشخصية لمستخدمي الانترنت قضى القانون بمعاقبة  كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتض من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في المـادة (٢) من هذا القانون. 

اقتصاد الإنترنت قانون حماية البيانات المعالج البيانات الشخصية حماية البيانات الشخصية خدمة الانترنت مركز حماية البيانات اتصالات البرلمان مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حق الشباب فى الزواج أحد حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

منها تخفيض أسعار تحليل الـ«PCR».. «الوزراء» يوافق على 5 قرارات مهمة

سفيرنا بالكاميرون يفجر مفاجأة عن استشفاء لاعبى المنتخب بـ«جرادل»

هل أجاز شيخ الأزهر للرجل «ضرب زوجته»؟ تصريحات الإمام الأكبر كاملة

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة: ارتفاع درجات الحرارة وانعدام فرص سقوط الأمطار

محمد الباز يكشف السبب الخفي وراء اتهامات السوشيال لوزيرة الصحة بالفساد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

د. ريهام عبدالرحمن

المهارات الناعمة فى مواجهة الصعاب والضغوط

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثانى فى العيد الـ60.. الحب لمملكة المحبة والجمال

وجيه أمين عبدالعزيز

الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين

صور

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

أحد أسرى «جلبوع» يكشف تفاصيل جديدة حول هروبه من السجن

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهاجم الصيادين قبالة بحر غزة

فلسطين: الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ33