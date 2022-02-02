الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب الصحيفة الجنائية لعاطل يسرق الشقق السكنية بالمقطم

سرق الشقق السكنية
سرق الشقق السكنية

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأربعاء، طلب تحريات المباحث والصحيفة الجنائية لعاطل متورط في سرقة الشقق السكنية فى منطقة المقطم . 
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. 
تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص  باكتشافه سرقة بعض المقتنيات من داخل الشقة محل سكنه.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عنصر إجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق، والدخول من الشباك"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيئ النية" ، تاجر خردة ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة المقطم والخليفة الجزئية الصحيفة الجنائية عاطل تحريات المباحث منطقة المقطم الشقق السكنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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