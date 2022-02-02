مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تدعم محو الأمية بقرى «حياة كريمة»

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، وفداً إماراتياً من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة برئاسة جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسسة والمستشار الثقافي لحكومة دبى وسالم العويس مدير برنامج دبي الدولي للكتابة بالمؤسسة وأحمد شوقي المنسق العام للمشاريع المعرفية بالمؤسسة، بحضور عدد من قيادات الوزارة .

رحب وزير التنمية المحلية بالوفد الإماراتى، مشيداً بمستوى العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وخلال الاجتماع تم استكمال المباحثات الجارية بين الجانبين فيما يخص مشروع محو الأمية وتنمية قدرات الشباب والمرأة بالمحافظات خاصة في إطار برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الدولة تسعى لإحداث تغيير في قرى الريف المصرى عبر المبادرة الرئاسية وتحويلها لقرى نموذجية والقضاء على الفقر والأمية بها وتحقيق حياة أفضل وخلق فرص عمل جديدة لكافة أفراد الأسرة وتمكين المرأة المعيلة، والفتيات في سن العمل، والمتسربات من العملية التعليمية اقتصادياً واجتماعياً من خلال محو أميتهم وتدريبهم.

وأشاد “شعراوى” بالدور الحيوى لمؤسسة محمد راشد للمعرفة بالوطن العربى والعالم على كافة المجالات العلمية والتعليمية والثقافية.

من جانبه، أكد جمال بن حويرب استعداد مؤسسة محمد بن راشد لتقديم كل الدعم الكامل في المشروع المهم لمحو أمية سكان القرى والريف بما يعود بالنفع علي المواطنين بكافة المحافظات.

وأكد “بن حويرب” أن الرئيس السيسى يسير بمصر الجديدة بخطى سريعة في كافة المجالات ، ويتابع الجميع في العالم العربى والدولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتحسين مستوى معيشة ملايين المواطنين في قرى الريف .

وشدد المستشار الثقافي لحكومة دبى على اهتمام مؤسسة محمد بن راشد بقضية التعليم ومحو الأمية في الوطن العربى خاصة وأن مشكلة الأمية تعتبر طريق مباشر وأرض خصبة لمشكلة الإرهاب والأفكار المتطرفة .