الأربعاء 02 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الأسهم اليابانية تُغلق على ارتفاع اليوم الأربعاء

الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية

أغلقت الأسهم اليابانية، على ارتفاع اليوم الأربعاء، بعد أن حسن صعود الأسهم الأمريكية الليلة الماضية الإقبال على المخاطرة مما دفع المستثمرين لشراء الأسهم التي شهدت عمليات بيع الشهر الماضي وأسهم الشركات ذات التوقعات القوية.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 1.68 بالمئة ليغلق على 27533.60 نقطة في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.14 بالمئة إلى 1936.56 نقطة.

وارتفعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية الأمريكية الليلة الماضية بعد أن استوعب المستثمرون الأرباح القوية لشركات أمريكية كبرى في مقابل بيانات اقتصادية متباينة ومخاوف متعلقة بالتضخم.
وقفز سهم كيينس لصناعة المعدات الإلكترونية 6.18 بالمئة، بعد أن أعلنت تسجيل أرباح تشغيل قياسية في تسعة أشهر حتي ديسمبر.
وزاد سهم مجموعة سوني 4.93 بالمئة قبيل صدور تقرير نتائج أعمالها المنتظر بعد الإغلاق.

وارتفعت أسهم شركات الطيران لتقود مكاسب مؤشرات القطاعات الفرعية.

وفي الأسبوع الماضي، أنهى مؤشر نيكي الياباني الجلسة منخفضا، بعد تراجع وول ستريت خلال الليل في حين نالت المخاوف بشأن تأثير المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، من الإقبال على المخاطرة.

وأغلق نيكي منخفضا 1.28 بالمئة مسجلا 28124.28 نقطة بعدما نزل أكثر من اثنين بالمئة ليقترب من أدنى مستوى له في أربعة أسابيع.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.39 بالمئة إلى 1977.66 نقطة. وخسر نيكي 1.2 بالمئة هذا الأسبوع فيما انخفض توبكس 0.9 بالمئة خلال الأسبوع.

وقال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث في تشيباجين لإدارة الأصول "انخفضت السوق اليابانية كثيرا و تراجعت أكثر من تراجع مؤشري داو جونز وستاندرد اند بورز خلال الليل. قوضت الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية المعنويات لذلك لا يوجد الكثير من المشترين للأسهم اليابانية".

الأسهم اليابانية الأسهم الأمريكية اليابان نيكي شركات الطيران

رئيس التحرير

وائل لطفي

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