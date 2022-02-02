الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل طالب وإصابة آخر فى حادث إطلاق نار بالولايات المتحدة الأمريكية

اطلاق نار
اطلاق نار

كشفت سلطات الولايات المتحدة الأمريكية عن حادث إطلاق رصاص خارج مدرسة عامة للشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في إحدى ضواحي منيابوليس.

وأسفر الحادث عن مقتل طالب وإصابة اخر بجروح خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى، ولم تقدم السلطات الكثير من التفاصيل عن ملابسات الواقعة، ولم تتلق أسئلة من الصحفيين في إفادة صحفية أعقبتها.
من جانبه، قال قائد الشرطة جاي هينثورن لصحفيين إن الطالبين أصيبا في إطلاق الرصاص وقت الظهيرة تقريبا، على رصيف بالقرب من المدخل الأمامي لمركز ساوث إديوكيشن في ريتشفيلد بولاية مينيسوتا، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 37 ألف نسمة ومتاخمة لمنيابوليس، وفقا لصحيفة ستار تريبون.
ولفت هينثورن، إلى أنه تم نقل الضحيتين إلى مستشفى في المنطقة، حيث توفي أحدهما متأثرا بجراحه والاخر في حالة حرجة.
وأوضحت الصحيفة أن اثنين من المشتبه فيهم اعتقلا في وقت لاحق ، لافتة إلى أن الضحية  يدعى جاماري رايس، وفق أصدقاء له، وقد أشار صحفيون محليون إلى أنه ابن كورتيز رايس الناشط في حركة بلاك لايفز ماتر.

كما لقى رجل أمن أمريكى مصرعه في كلية في ولاية فرجينيا الأمريكية .

وقالت شرطة ولاية فرجينيا، في بيان على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أن رجلي أمن أحدهما مسؤول عن سلامة حرم كلية بريدج ووتر في فيرجينيا قتلا بالرصاص قبل أن يفر المشتبه فيه بإطلاق النار من مكان الحادث.

وأضاف البيان الذي نشرته الكلية أيضا على موقعها الإلكتروني أن رجال أمن من وكالات مختلفة وصلوا إلى حرم الكلية بعد الإبلاغ عن مطلق نار نشط.

وأعلنت شرطة ولاية فرجينيا أنها ألقت القبض على المشتبه فيه، وهو شاب يبلغ 27 عاما ويدعى ألكسندر وايت كامبل، مشيرة إلى أنه كان مصابا بجرح جراء طلق ناري، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

الولايات المتحدة الامريكية إطلاق رصاص ضواحي منيابوليس مدرسة عامة الشرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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