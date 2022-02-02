القباج: القيادة السياسية تتابع باستمرار ما تم إنجازه في ملف «قادرون باختلاف»

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن "الوزارة تتبنى منهج تمكين وتيسير حياة ذوي الإعاقة لتعزيز سهولة تَحرُكهم وتحسين قدراتهم على الاستقلالية ودمجهم في المجتمع، وذلك ما تؤكد عليه القيادة السياسية في متابعتها لما تم إنجازه في ملف "القادرون باختلاف".

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول بين وزارتي النقل والتضامن، بشأن تنسيق الجهود الخاصة بخدمات ذوي الإعاقة، وبصفة خاصة تطبيق قواعد الكود الهندسي لإتاحة محطات مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية لتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور المهندس كامل الوزير وزير النقل، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدعم السياسي والتشريع الذي تم خلال السنوات الثلاث الماضية كان نقطة الانطلاق لتمكينهم والبدء في حصولهم على كافة الحقوق دون أدني تمييز.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية استثمار طاقات ذوي الإعاقة من خلال تعظيم فرص التحاقهم بسوق العمل وتيسير حصولهم على عوائد تليق بالحياة الكريمة التي يصبو إليها الوطن بأكمله.

وشهد اللقاء الاتفاق علي التعاون بين الوزارتين في عدد من المشروعات كالاستفادة من محطات المترو والسكة الحديد في الترويج لصندوق عطاء للاستثمار الخيري لذوي الإعاقة.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى أطلقت العديد من الفعاليات خلال شهر ديسمبر الماضي بمناسبة اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة منها المؤتمر الوطني حول "آفاق التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع وعلاقتها بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر"والذى خلص إلى أن نهج التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع يمثل منهجًا تنمويًا حديثًا يحقق التغيير فى حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق المشاركة المدنية التى تهدف إلى دعم العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومنظماتهم من أجل المشاركة الكاملة فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمجتمعاتهم وصولًا إلى عالم شامل يتمتع فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان ويحققون إمكاناتهم الكاملة، بالإضافة إلي مؤتمر " المبادرون" الذي عقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، ويهدف لتيسير سبل الاتاحة والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة.