الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الموارد المائية تنهي تأهيل وتبطين 4190,68 كيلو متر من الترع

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية والمستصلحة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

توفير المياه المستهلكة في ري الأراضي الزراعية

يأتي ذلك فيما انتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الأربعاء، من تنفيذ تأهيل وتبطين 4190,68 كيلو متر من الترع المتعبة من المستهدف والذي يبلغ 15,18 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي بالمحافظات، وأيضًا أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب خلال المرحلة الأولى.

من جهته أكد المهندس محمود السعدي مستشار وزارة الموارد المائية والري للمشروعات، أهمية الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أهميتها في وضع حلول نهائية لأزمة عدم وصولها إلى النهايات بالكمية المناسبة والتوقيت المحدد خلال ري مختلف المحاصيل الزراعية، وأيضًا توفير آلاف من فرص العمل الجديدة للشباب.

كما أوضح مستشار وزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أهمية أعمال المشروع في تحسين شبكة الترع بمختلف المحافظات،  والحد من التعديات ومصادر التلوث والمخلفات التى تعيق أعمال الرى للأراضي، مؤكداً على إعطاء أولوية في تنفيذ أعمال المشروع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تستهدف القرى الأقل دخلًا، وإلى أهميتها في تحقيق عائد اقتصادي جيد للمواطنين القاطنين بها.

في السياق ذاته، أكد السعدي، جدوى أعمال المشروع القومي فى تحقيق عائد اقتصادي كبير من خلال مشاركة العديد من الشركات والافراد فى تنفيذ الأعمال، وأيضًا مساهمة المشروع في الحد من الهجرة غير الشرعية إلى الخارج، وذلك من خلال توفير مزيد من فرص العمل الجديدة.

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