كارول سماحة نجمة حفلات عيد الحب بالأوبرا (خاص)

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، مجموعة من الحفلات الضخمة، بمناسبة «عيد الحب»، والتى تقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، خلال فبراير الجارى، على مسارح الأوبرا المختلفة، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى من مصر والوطن العربي.

وعلم «الدستور» من مصدر خاص أنه تم التعاقد مع النجمة اللبنانية كارول سماحة، لإحياء حفل غنائي ضخم، بمصاحبة الفرقة الموسيقية وبقيادة المايسترو محمد الموجي؛ ومن المقرر إقامته يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير الجارى، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

كما تم تحديد 4 فئات لتذاكر الحفل، الأولى بمبلغ 1210 جنيهات، والثانية بمبلغ 1010 جنيهات، والثالثة بمبلغ 610 جنيهات، أما الرابعة والأخيرة بـ260 جنيها، ويتم بيع التذاكر عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً، وتقدم خلاله «كارول» نخبة مختارة من أجمل أعمالها إلى جانب عدد من أغاني التراث منها «بصباح الألف الثالث، غالي علي، أنسي همومك، في الوقت الغلط، حبيت دلوقت، خليك بحالك، صحابي، أجواء الشهرة، سهرانين، يارب، أحساسي، اتطلع في، اسمعني، ما تفتنيش أنا وحدي، أنا بعشقك، ووحشاني الدنيا»؛ إضافة إلى احتفالها بنجاح أحدث أغنياتها «يا شباب يا بنات».

ويسجل هذا الحفل، مقابلة «كارول» لجمهورها الأوبرالى، للعام الثانى على التوالى؛ خاصة أنها قد شاركت العام الماضى فى جدول حفلات عيد الحب الخاصة بالأوبرا، والذى سجل عودتها للغناء على المسرح الكبير بعد غياب كان دام أكثر من ١٥عام منذ مشاركتها في العرض المسرحي الغنائي "آخر أيام سقراط" الذى ألفه ولحنه منصور الرحباني وأخرجه مروان الرحباني وجسدت خلاله كارول دور تيودورا، أمام رفيق علي أحمد الذي مثل دور سقراط.

وتقام الحفلات داخل دار الأوبرا المصرية، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الجميع؛ بداية من قياس درجة الحرارة للجمهور، والدخول من بوابات مخصصة للتعقيم، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعى.

ومن جهة أخرى، تطرح «كارول»، اليوم الأربعاء فيديو كليب أغنيتها الجديدة «فوضى» عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وفقا لما أعلنته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، منذ أيام، وكتبت حينها: «انتظروا يوم 2 فبراير فيديو كليب أغنية فوضى».

«فوضى» من تأليف وألحان سليم عساف، ويقول مطلع الأغنية: «فوضى فوضى حواليا، عالم منا طبيعية، كلو مفكرلي حالو، أقوى حدا بالبشرية»، والكليب من إخراج بتول عرفة.

يذكر أن كارول سماحة، طرحت مؤخرا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "يا شباب يا بنات" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع ألكسندر ميسيكان.