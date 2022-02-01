الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

6 سنوات لصاحب معرض موبيليا لقيامه بالاتجار في المخدرات

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق صاحب معرض موبيليا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة. 

وتعود وقائع القضية إلى شهر أكتوبر من العام الماضي؛ حيث تلقى اللواء مدير أمن الشرقية معلومات تفيد أن صاحب معرض موبيليا مقيم بمدينة العاشر من رمضان، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع فأكدت التحريات التي أشرف عليها مدير المباحث صحة تلك المعلومات وأنه يتخذ من عمله ستارا  لنشاطه الاجرا مي ومن الظهير الصحراوي لمدينه العاشر وكرا لتجارته الغير مشروعة فتم رصد تحركاته وضبطه وبحوزته  كميه من مخدر الهيروين زنتها55جرام  تم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية والتى قدمته لمحكمة الجنايأت والتي أصدرت حكمها المتقدم.

جنايات الزقازيق صاحب معرض المشدد 6 سنوات المواد المخدرة الشرقية

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وائل لطفي

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