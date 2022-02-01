«إيفننج ستاندرد»: مصر تغلبت على بداية صعبة وهي الأقرب للفوز في أمم أفريقيا

قالت صحيفة «إيفننج ستاندرد» البريطانية، اليوم، إن مصر تغلبت على بداية صعبة في مشوارها ببطولة كأس الأمم الأفريقية، والآن تستعد لخوض نصف النهائي ضد مضيف البطولة الكاميرون.

وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقرير لها، أنه من جوانب كثيرة، يتبين أن مواجهة الكاميرون أكبر مواجهة ستخوضها مصر منذ المباراة الافتتاحية لها ضد نيجيريا، خاصة مع وجود الكاميرون في مثل هذا المستوى الجيد رغم أنها لا تقدم دائمًا عروض مقنعة بشكل كبير على أرضها.

وأشارت إلى أن لقاء نصف النهائي المصري الكاميروني سيكون مباراة رائعة، مؤكدة أن مصر شقت طريقها بإيجابية في الدور ربع النهائي، وتقدم مصر الآن للكاميرون أعظم اختبار لها حتى الآن.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن فريق مصر بقيادة كارلوس كيروش لا يخلو من المشاكل، إلا أن الطريقة التي تحسنوا بها مع تقدم البطولة كانت رائعة.

ومن المقرر أن تقام مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية الساعة 7 مساءً بتوقيت غرينتش يوم الخميس المقبل بحسب الصحيفة على ملعب أوليمبي في ياوندي.

وبحسب الصحيفة يمكن مشاهدة مباراة الكاميرون ومصر على عدة قنوات من بينها BBC Three وSky Sports Football و Sky Sports Premier League.

وقالت «إيفننج ستاندرد» إنه لا يتوقع حدوث تغييرات كبيرة من أي من الفريقين، ومن المتوقع أيضا أن تصدم مصر الكاميرون وتحقق الفوز، فبقدر ما كان أداء أصحاب الأرض مثيراً للإعجاب من حيث النتائج، لكن هناك ضعف دفاعي في البطولة ومصر لديها الأدوات اللازمة لاستغلالها.

وبحسب تاريخ المواجهات بين مصر والكاميرون، انتصرت الكاميرون في 6 مباريات فقط وتعدلا في ستة لقاءات أيضا بينما حققت مصر 15 فوزا على الكاميرون.

وتفوقت مصر على المغرب في لقاء ربع النهائي بنتيجة 2 مقابل واحد وأقصت فريق أسود الأطلس من البطولة.