الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الخارجية اللبنانية» تدرس إغلاق بعض سفاراتها في عدة دول

الخارجية اللبنانية
الخارجية اللبنانية

أفاد مصدر مطلع في ​وزارة الخارجية اللبنانية، بأن لبنان يدرس إغلاق سفاراته في عدد من الدول، ويحاول خفض تمثيله الدبلوماسي، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي يعانيها.

وقال المصدر، إن الخارجية تقوم بإعادة هيكلة، من أجل تخفيف النفقات بسبب الأزمة في لبنان، وفقا لموقع سبوتنيك الروسي.

وتابع المصدر: “نحاول أن ندرس مجموعة إجراءات لاتخاذ تلك الخطوة”، لافتا إلى أن هذا الفعل تتخذه الكثير من الدول التي تمر بأزمات مالية، في سبيل الحد من تفاقم تلك الأزمة، على حد قوله.

وحول الدول التي سيخفف فيها لبنان تمثيله الدبلوماسي، أشار المصدر إلى أنه لا يعلم أين ستخفف تحديدا، موضحا أن ذلك سيتم بالتأكيد في أكثر الدول، التي تحمل لبنان تكلفة.

وأوضح المصدر أن القرار يتم اتخاذه بناء على عدة عوامل، أبرزها حجم ​الجالية اللبنانية​ في هذا البلد، حجم العلاقات السياسية بين البلدين، وحجم التبادل التجاري.

ولفت المصدر إلى أن القرار لا يؤخذ على الفور، ولكن سيتم إصدار مرسوم أولا، ومن ثم لا بد وأن يحصل على الموافقة من قبل ​مجلس الوزراء​.

وأضاف المصدر أن الدور البارز لوزارات أخرى في هذا القرار، وأبرزها ​وزارة المالية​، حيث أن الأمر ليس مقتصرا فقط على الخارجية.

واختتم المصدر تصريحاته قائلا أن المرسوم الخاص بهذا القرار قد يستغرق فترة زمنية، من الان وحتى شهر أو شهرين لحين الخروج بتصور واضح.

يجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى عبد الله بو حبيب قد أعلن فى تصريحات سابقة أنه بدأ تطبيق خطة لتقليل نفقات السفارات تشمل بدلات الإيجار ورواتب الدبلوماسيين ونفقات الحفلات والسفر.

جدير بالذكر أن لبنان يعانى من أزمة اقتصادية ومعيشية أثارت العديد من موجات الغضب فى الداخل اللبنانى نتيجة ارتفاع سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكى، وارتفاع نسبة البطالة.

وزارة الخارجية اللبنانية غلاق سفارات لبنان الأزمة الاقتصادية تخفيف النفقات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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