الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب الطب الشرعى لبيان سبب وفاة شاب صدمته سيارة أمام مترو المنيب

جثة
جثة

قررت النيابة العامة بالجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب صدمته سيارة مسرعة أمام مترو المنيب بالجيزة، وتحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث.

كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث سير ووجود متوفي أمام مترو المنيب، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير "ح ف" في العقد السادس من عمره، أصل إقامته شبرا الخيمة محافظة القليوبية، اصطدمت به سيارة مسرعة، ما تسبب في مصرعه وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

النيابة انتداب الطب الشرعي وفاة شاب مترو المنيب

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وائل لطفي

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