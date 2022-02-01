رفع حطام حادث سيارتين ملاكى وتسيير الحركة المرورية بقنا

دفعت الإدارة العامة للمرور في قنا بأوناش لرفع حطام حادث سيارتين أسفر عن إصابة ٤ أشخاص بمركز نجع حمادي، وسحب الكثافات المرورية الناتجة عن الحادث.

وشهدت قرية المصالحة، التابعة لمركز نجع حمادي شمالي قنا، حادث تصادم سيارتي ملاكي، أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بقرية المصالحة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وأصيب 7 مواطنين باشتباه تسمم بعد تناولهم وجبة فاسدة بنجع صديق التابع لمركز نجع حمادي شمال قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة وردة أحمد فؤاد 44 عاما، عبدالله ناصر صدقي 8 أعوام، محمد ناصر صدقي، 7 أعوام، محمود ناصر صدقي 16عاما، منة ناصر صدقي، 15 عاما، جنا ناصر صدقي، 13 عاما، ميرنا ناصر عباس 12 عاما، بحالة تلبك معوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.