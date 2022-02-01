الثلاثاء 01 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع حطام حادث سيارتين ملاكى وتسيير الحركة المرورية بقنا

رفع حطام حادث سيارتين
رفع حطام حادث سيارتين ملاكى

دفعت الإدارة العامة للمرور في قنا بأوناش لرفع حطام حادث سيارتين أسفر عن إصابة ٤ أشخاص بمركز نجع حمادي، وسحب الكثافات المرورية الناتجة عن الحادث.

وشهدت قرية المصالحة، التابعة لمركز نجع حمادي شمالي قنا، حادث تصادم سيارتي ملاكي، أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي بقرية المصالحة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وأصيب 7 مواطنين باشتباه تسمم بعد تناولهم وجبة فاسدة بنجع صديق التابع لمركز نجع حمادي شمال قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة وردة أحمد فؤاد 44 عاما، عبدالله ناصر صدقي 8 أعوام، محمد ناصر صدقي، 7 أعوام، محمود ناصر صدقي 16عاما، منة ناصر صدقي، 15 عاما، جنا ناصر صدقي، 13 عاما، ميرنا ناصر عباس 12 عاما، بحالة تلبك معوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

حادث تصادم محافظة قنا الإدارة العامة للمرور النيابة العامة مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا مدير أمن قنا الإدارة العامة للمرو

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

الأكثر قراءة

هبوط أرضى مفاجئ بـ3 مواقع فى أحد شوارع وسط الإسكندرية

«الصحة» تكشف حقيقة الفرق بين متحورات كورونا

ضبط المتهمة الخامسة في قضية «هايدى» ضحية الابتزاز الإلكتروني بالشرقية

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

«الصحة»: يجب ارتداء «الكمامة» خلال ساعات العمل للوقاية من «كورونا»

رياح وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثانى فى العيد الـ60.. الحب لمملكة المحبة والجمال

وجيه أمين عبدالعزيز

الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

القس. رفعت فكرى

كيف ترى ذاتك؟!!

د.كريمة الحفناوى

عمالة الأطفال وقانون العمل

صور

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

«حالات شاذة».. إلى أين وصلت أزمة «بيجاسوس للتجسس» فى إسرائيل؟

تقرير فلسطينى: 5 شهداء و156 مصابا و258 معتقلا فى سجون الاحتلال خلال يناير الماضى

فلسطين: تقرير منظمة العفو إثبات إضافى أن إسرائيل نظام «أبرتهايد» ويجب مساءلتها