الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الهجرة: «دانيال» و«الزقم» أثبتوا لأستراليا أن جذورهم المصرية عايشة معاهم

الطبيب المصري دانيال
الطبيب المصري دانيال نور

أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن فخرها بالطبيب المصري دانيال نور والشيخ علاء الزقم اللذين رفعا رأس جمهورية مصر العربية في الخارج.

وقالت مكرم عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: الشبه بينهم مش بس فى الشكل، إنما كمان فى عملهم اللى أثبتوا بيه للمجتمع الأسترالى أن جذورهم المصرية عايشة معاهم حتى لو بعيد عن وطنهم الأصلي.

وحصل الطبيب الشاب دانيال على جائزة شخصية عام ٢٠٢٢ من الشباب على كل أستراليا لمجهوده فى علاج المشردين بلا مأوى.

فيما حصل الشيخ علاء، إمام الجمعية المصرية بمدينة ملبورن، على جائزة رئيس وزراء ولاية فيكتوريا للتعايش والتعددية الثقافية لعام ٢٠٢٠، تقديرا لمجهوده فى مكافحة التطرف من خلال عضويته فى المجلس الإسلامي بالولاية.

وزيرة الهجرة
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المصريون يستعيدون الثقة

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