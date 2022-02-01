الثلاثاء 01 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصيادلة»: صرف 28 مليون جنيه إعانات لألفي صيدلى خلال عامين ونصف

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة

أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر عن صرف 28 مليون جنيه لألفي صيدلى من صندوق الزمالة والإعانات بالنقابة، وذلك خلال عامين ونصف فى الفترة من 1 مايو 2019 حتى 31 ديسمبر 2021.

وشملت الإعانات المصروفة الحالات التى أقرها صندوق الإعانات والزمالة وابرزها حالات وفاة بكورونا، والعمليات الكبرى مثل القسطرة والقلب المفتوح، وحالات عجز كلى، وزرع كلى، وزرع كبد، وعجز كلى، وحريق صيدلية أكبر من 50%و75%، اضافة إلى حالات دخول المستشفى ، الأمراض المزمنة، وحالات الإصابة بالسرطان، والوفاة.

وأوضحت نقابة الصيادلة أنه تم إنشاء ودعم تطوير صندوق الإعانات والزمالة لأعضاء النقابة وأسرهم في إطار حرص النقابة ودورها المهني والإنساني في الوقوف بجانب أعضائها ودعمهم فى كل ماقد يتعرضون له وتيسيراً على ذويهم الذين قد يتأثرون بفقدهم أو محنة عائلتهم ، وتضمنت الإعانات المقدمة الحالات الاتية :
أولا: يصرف مبلغ 15 ألف جنيه للحالات التالية:
1- حالات الإصابة بمرض السرطان.
2- حالات زراعة الكبد.
3- حالات زراعة الكلى.
4- حالات العجز الكلى أو الجزئى الذى يقعده عن العمل.
ثانياً : تصرف نسبة من قيمة العلاج وبحد أقصى 15 ألف جنيه للحالات التالية:
1- تصرف نسبة 25% من إجمالى التكلفة للحالات المرضية والعمليات الجراحية الكبرى (بما لا يجاوز الحد الأقصى).
ثالثاً: يصرف مبلغ 10 آلاف جنيه فى حالات:
1- الوفاة
2- عمليات القلب المفتوح.
رابعاً: يصرف مبلغ 5 آلاف جنيه لحالات: 
1- عمليات القسطرة
2-  حالات العجز الجزئى.
3- التعرض لحادث أدى لإصابة بالغة.
خامساً: حالات حريق الصيدليات
يتم صرف نسبة من الخسائر بعد تقديرها بناءَ على تقرير تعده لجنة مشتركة من النقابة العامة والفرعية مكونة من (خمسة أعضاء ) ويكون الصرف بعد تقديم المستندات واستيفاء الأوراق المطلوبة حسب تقدير اللجنة لنسبة التلفيات كمايلى:
1- تلفيات أقل من 50% يتم صرف مبلغ 10 آلاف جنيه.
2- تلفيات حتى 75%يتم صرف مبلغ 15 ألف جنيه.
3- تلفيات أكثر من 75% يتم صرف مبلغ 40 ألف جنيه.
ويصرف المبلغ المستحق كما يلى:
1- للصيدلى مالك الصيدلية.
2- للصيدلى المالك والصيدلى المستأجر مناصفة فيما بينهما إذا ما كانت الصيدلية مؤجرة.
سادسا: دعم شهداء كورونا: 
يصرف مبلغ خمسين ألف جنية إعانة وفاة الصيدلى بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

النقابة العامة للصيادلة صرف اعانات صندوق الزمالة العمليات الكبرى الأمراض المزمنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

الأكثر قراءة

«الصحة»: يجب ارتداء «الكمامة» خلال ساعات العمل للوقاية من «كورونا»

رياح وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

ضبط المتهمة الخامسة في قضية «هايدى» ضحية الابتزاز الإلكتروني بالشرقية

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

هزة أرضية شرق بنى سويف بقوة 4.1 درجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

الزوجة المصرية.. محمية بالقلوب قبل القوانين

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

القس. رفعت فكرى

كيف ترى ذاتك؟!!

د.كريمة الحفناوى

عمالة الأطفال وقانون العمل

منى رجب

رسائل وعى من القوة الناعمة للقوات الجوية

صور

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير فلسطينى: 5 شهداء و156 مصابا و258 معتقلا فى سجون الاحتلال خلال يناير الماضى

فلسطين: تقرير منظمة العفو إثبات إضافى أن إسرائيل نظام «أبرتهايد» ويجب مساءلتها

«المحامين العرب» يخاطب الصليب الأحمر بشأن الأسير الفلسطيني ناصر أبوحميد