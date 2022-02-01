الحكومة الإيطالية: أولوياتنا هى مكافحة الوباء وانعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية ‎‎

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، اليوم الثلاثاء، أن الأولويات التي يتبناها الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وهي مكافحة الوباء وانعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، هي نفسها الأولويات التي تعمل الحكومة الإيطالية على تطبيقها.

وقال دراجي- في افتتاح جلسة مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنساميد)- إن اجتماع الحكومة الأربعاء المقبل، سيدور حول تفاصيل الخطة الإيطالية للإنعاش الوطني.

وفيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي، أعرب دراجي عن رضائه، مؤكدًا أنه تحسن بفضل التعافي الاقتصادي العالمي، وأيضا بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيطالية مثل حملات التطعيم والسياسات الداعمة للاقتصاد.

وحصل ماتاريلا في الجولة الثامنة من التصويت على الأغلبية المطلقة الضرورية التي تبلغ 505 أصوات من بين النواب والممثلين الإقليميين، ومن المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية مجددًا بعد انتهاء الفترة الحالية التي تنتهي يوم الخميس المقبل.