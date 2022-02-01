الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الداودي» يفتتح أول فرع للبنك التجارى الدولى CIB

محافظ قنا
محافظ قنا

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، أول فرع للبنك التجارى الدولى CIB، بمدينة قنا.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون البيئة وخدمة المجتمع والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة و محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، ونادر الحديدى مدير اقليم الصعيد والبحر الأحر وسيناء و مارتن لويس مدير العمليات المصرفية لإقليم الصعيد، ومحمد شاهين مدير الفرع ، والدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفى بجامعة جنوب الوادى..

كما شارك في الافتتاح عددًا من أعضاء مجلس النواب، هم "العمدة امبارك، وفتحى قنديل، ورحاب الغول ، و نجلاء باخوم.

وتفقد محافظ قنا أقسام الفرع واستمع إلى شرح مفصل حول آلية العمل به والخدمات التي يتم تقديمها للعملاء، مؤكدًا على أهمية دور القطاع المصرفى فى المساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التى يقدمها فى تمويل المشروعات العملاقة والمتوسطة، وكذا تمويل المشروعات الصغيرة بما يساعد فى إتاحة فرص العمل بالإضافة إلى دورها فى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية التى تقدمها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

من جانبه قال نادر الحديدى أن افتتاح الفرع الجديد يأتي فى إطار سياسة البنك التى تهدف إلى زيادة عدد الفروع والتوسع في الإنتشار الجغرافى لخدمة شرائح جديدة وزيادة قاعدة العملاء ، وكذلك في اطار حرص البنك على تطبيق سياسة الشمول المالي الذي تتبناه الدولة ، مشيرا إلى أن هذا الفرع مقام على مساحة 450 م بشارع كوبرى دندرة ، وهو يعد الفرع رقم 22 على مستوى اقليم الصعيد والبحر الأحمر وسيناء ، مضيفا أن جميع العاملين بالفرع من خريجى جامعة جنوب الوادى بقنا .

وقال محمد شاهين إن البنك يسعى الى تعزيز تواجده بالمناطق الأكثر تميزا بالمدن لتقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء ، مشيرا إلى أنه تم تصميم الفرع ليواكب أحدث المعايير بما يساعد العملاء على الاستمتاع بباقة الخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها البنك وأضاف أن البنك تحت قيادة شريف سامى رئيس مجلس الإدارة ، و حسين اباظة العضو المنتدب، وأحمد عيسى المدير التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية شهد طفرة كبيرة على مستوى زيادة الفروع والخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ خطط مستقبلية لإفتتاح المزيد من الفروع داخل محافظة قنا .

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