الثلاثاء 01 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شرطة التموين تضبط 24 قضية غش غذائي بمضبوطات 49 طنًا

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

شنت شرطة التموين والتجارة، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم «الغش التجاري والصناعي، السلع مجهولة المصدر، الاستيلاء على المال العام ، المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة».

 

أسفرت عن ضبط 1194 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، منها ضبط 212 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت 1طن، وضبط 24 قضية غش غذائي بمضبوطات بلغت «49,969 طن ، 18517 عبوة ، 4 قطعة ، 135 لتر، وضبط 12 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت 11,447 طن».



كما نجحت القوات في ضبط 10 قضية غش غير غذائي بمضبوطات بلغت «1,150 طن ، 91651 قطعة ، 950 لتر».

 

وضبط 23 قضية اسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت 43000 لتر ، 3 أسطوانة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

 

شرطة التموين وزارة الداخلية ضبط الغش التجاري والصناعي الاستيلاء على المال العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

الأكثر قراءة

ضبط المتهمة الخامسة في قضية «هايدى» ضحية الابتزاز الإلكتروني بالشرقية

هزة أرضية شرق بنى سويف بقوة 4.1 درجة

وزير البترول: بدء إنتاج الغاز من بئرين جديدتين بحقل «ظهر» خلال أشهر

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

بدء تطبيق الامتيازات المالية لأساتذة الجامعات اعتبارًا من الغد

الرئيس السيسي يستجيب لعلاج حالة غير قادرة على العمل والحركة بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

أطول جلسة برلمانية في مصر

القس ثروت ثابت

مخاطر الكبرياء

لواء. محسن الفحام

الازهر وتجريم التنجيم

جمال-أسعد

أصحاب ولا اعز بين الفن والاخلاق

القس. رفعت فكرى

كيف ترى ذاتك؟!!

د.كريمة الحفناوى

عمالة الأطفال وقانون العمل

منى رجب

رسائل وعى من القوة الناعمة للقوات الجوية

أحمد سعد زايد

المحرضون أضل سبيلًا وأكثر إجرامًا

صور

زحام فى سادس أيام معرض الكتاب

«استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد» في ندوة للرقابة الإدارية

نوة الكرم.. أمطار على طريق «الإسكندرية- القاهرة» الصحراوى

محطة تل أبيب

المزيد

«المحامين العرب» يخاطب الصليب الأحمر بشأن الأسير الفلسطيني ناصر أبوحميد

أمريكا وإسرائيل تبحثان تهديدات إيران والحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا

قوات الاحتلال تعتقل 26 فلسطينيا بالضفة الغربية