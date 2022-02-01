«بي بي سي» تشيد بأداء المنتخب الوطني في مواجهة المغرب

أشادت شبكة الإذاعة البريطانية “بي بي سي " بأداء المنتخب المصري أمام نظيره المغرب التي عقدت الأحد الماضي حيث حقق المنتخب هدفين في مرمى المغرب مقابل هدف واحد من المغرب.

وقالت الاذاعة البريطانية أن المنتخب المصري يستعد للمباراة بشكل استثنائي .

ونقلت الاذاعة البريطانية القول عن صلاح حينما قال"أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة ضد فريق مغربي جيد للغاية و زملائي في الفريق يفعلون ما هو ضروري في كل مباراة ويبذلون قصارى جهدهم للذهاب إلى أبعد مدى ممكن"، وتابع: "خوض مباراتين متتاليتين بوقت إضافي ليس بالأمر السهل ، لكن يمكنني أن أخبرك أننا بحالة جيدة ونخوض بطولة جيدة للغاية."

ونقلت الشبكة القول عن كارلوس كيروش البرتغالي مدرب المنتخب المصري حيث أشاد بأداء المنتخب أمام نظيره المغربي و لكنه قال بأن مباراة نصف النهائي أمام أصحاب الأرض" الكاميرون" ستكون أكبر اختبار لهم في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.

وقال كيروش: "تسألني عن اللعب مع أحد أكبر الفرق في إفريقيا ويجب أن أقول إن ذلك سيكون اختبارًا كبيرًا لنا".

ووفقا للاذاعة البريطانية : ستكون هذه المباراة: مصر والكاميرون" بمثابة مواجهة بين الفريقين الأكثر نجاحًا في تاريخ البطولة ، مع 12 لقباً بينهما.

وقد تحتاج مصر حاملة اللقب سبع مرات إلى اختيار الحارس الثالث محمد صبحي ، الذي شارك في أول مباراة دولية له ضد المغرب مع غياب المصنف الأول محمد الشناوي بسبب الإصابة ،وكذلك اصابة محمد ابو جبل.

وقال كيروش: "لدينا مجموعة جيدة مع اللاعبين يقاتلون سويًا في كل المباريات و"محمد صلاح قدم مباراة جيدة في مباراة المغرب، ولكن بالنسبة لي يجب أن نهنئ الفريق بأكمله و لدينا العديد من اللاعبين المصابين ، لكن كل اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم للفوز بهذه المباراة".