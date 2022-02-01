أكد هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى يقود قاطرة التنمية من خلال الكوادر الموجودة به والطاقات البشرية التى استطاعت أن تحقق قفزات كبيرة فى معدلات الأداء وكذلك نجاح القطاع فى تقديم صورة مشرقة للتصنيع المحلى ممثلا فى شركة "إجيماك" التى استطاعت دخول أسواق عربية وأفريقية لجودة منتجاتها وتميزها فضلا عن مشاركتها فى المشروعات القومية والإستراتيجية مثل الانتهاء من إنشاء ٤ محطات محولات بمجمع بنبان للطاقة الشمسية.

جاء ذلك خلال اصطحاب نقيب المرافق لوفد اتحاد عمال نقابات أوزبكستان أمس الاثنين في زيارة لشركة "إجيماك" باعتبارها نموذج وطنى في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ، حيث كان فى استقبالهم المهندس مدحت رمضان رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "إجيماك"..

وأوضح فؤاد أن هذه الزيارة الميدانية تأتي فى إطار حرص النقابة العامة للعاملين بالمرافق على دعم وتبادل الخبرات بين مصر ودول العالم المختلفة فى مجالات تصنيع مهمات الكهرباء المختلفة التى يتميز بها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لامتلاكه واحدة من أكبر القلاع الصناعية المتخصصة فل إنتاج وتصنيع مهمات الكهرباء المختلفة،معلنا عن تنسيق مصرى أوزبكستانى مرتقب لدعم التعاون فى مجالات المهمات الكهربائية.

وأكد المهندس مدحت رمضان رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات " إجيماك" ، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة حظى بدعم كبير من القيادة السياسية على مدار الفترة الماضية مما كان له بالغ الاكثر فى حدوث الاعجاز والانجاز فى ذلك الوقت بفضل سواعد العاملين بقطاع الكهرباء من مهندسين وفنيين وكافة التخصصات بوجه عام ، مثمنا الدور البارز الذى يمثله العمال باعتبارهم الثروة الحقيقية لنجاح وتميز اى منظومة.

وأوضح "رمضان" خلال لقائه ، أن مجموعة شركات "إجيماك" تعتبر صرح اقتصادى كبير يتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استطاع أن يحقق قفزات كبيرة بفضل دعم وزير وقيادات الكهرباء بوجه خاص ، حيث تم الانتهاء من إنشاء أكثر من ٣٠ محطة محولات مختلفة الجهود وكذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع عدة دول عربية وأفريقية لما تتميز به منتجات شركات "إجيماك" من جودة وثقة جعلتها فى المراتب الأولى بين شركات مهمات الكهرباء المختلفة.

وأبدى "رمضان" ترحيبا كبيرا بزيارة الوفد الأوزباكستانى لمقر الشركة ، حيث اصطحبهم فى جولة تفقدية إلى ورش تصنيع المهمات المختلفة التابعة لشركة إجيماك وقدم شرحا وافيا بكافة المهمات والمنتجات التى تقوم الشركة بإنتاجها ، وكذلك التعريف بطبيعة العمل داخل مختلف الورش الموجودة بمقر الشركة وهو ما لاقى ترحيبا كبير من الوفد الأوزباكستانى الذى أكد على ضرورة فتح قنوات تواصل بين البلدين للاستفادة من الخبرات المصرية فى تصنيع وإنتاج مهمات الكهرباء المختلفة وما تتمتع به من ثقة وجودة كبيرة..

وقام الوفد الأوزباكستانى بتكريم المهندس مدحت رمضان رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "إجيماك" تقديرا منهم لما لمسوه من مجهود مبذول وكذلك حرصه الاهتمام بالعاملين من حيث توفير البيئة الملائمة وكذلك الدعم اللازم لهم معربين عن شكرهم وتقديرهم لما تبذله إدارة الشركة فى سبيل راحة العاملين وتوفير بيئة عمل صحية ومستقرة.