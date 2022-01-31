وزير السياحة: تكلفة إنشاء المتحف الكبير بلغت مليار دولار

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، إن تكلفة إنشاء المتحف الكبير (المباني والفتارين الخاصة بالقطع الأثرية دون ثمن الأرض) بلغت مليار دولار، موضحا أنه من المقرر افتتاحه نهاية 2022.

وأضاف «العناني» في تصريحات لـ«الدستور» أن هناك تطويرا يحدث في عدة مناطق بالقاهرة التاريخية سواء جامع عمرو بن العاص أو الفسطاط أو بحيرة عين الصيرة، وبعد الانتهاء منه ستعود القاهرة التاريخية لسابق عهدها.

وأوضح أنه لم يتم اختيار الشركة المنفذة للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر التى أعدها التحالف الإنجليزي الكندي حتى الآن، لافتا إلى أن هناك العديد من الشركات الدولية التي تقدمت بعروضها للوزارة وتم اختيار 8 شركات وبمراجعة عروضهم الفنية مع اللجان الفنية وجدنا أنهم لا يصلحون لتنفيذ فكر الوزارة.

وأوضح ان شعار الحملة الترويجية للسياحة المصرية سيتلخص في إظهار مصر دولة حيوية شابة نابضة متجددة بها سياحة متنوعة معتزها بتاريخها وحضاراتها من خلال تنظيم فعاليات متنوعة.

ولفت إلى أن الوزارة مستمرة في عملها مع الشركة الدولية للتواصل الاجتماعي وتعديل الملف الخاص بها خاصة أن أغلب الحملة قائم على التواصل الاجتماعي حتى أن يصل عرض جيد لإطلاق الحملات الترويحية بالأسواق الخارجية التي تستهدفها الوزارة.

وأوضح أن الوزارة تعمل مع كافة الأسواق وهناك تركيز كبير مع «الأفريقية»، حيث تم إصدار قرار من المجلس الأعلى للأثار بتخفيض أسعار تذاكر دخول المتاحف والمواقع الاثرية لجذب المزيد من حركة السياحة الأفريقية.