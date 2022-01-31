«مش كله نوبة قلبية».. الأسباب المرضية الشائعة لآلام الصدر

يعتقد الكثير من الناس أن ألم الصدر علامة على الإصابة بالنوبة القلبية، في حين أن ألم الصدر شيء لا ينبغي الاستخفاف به أبدًا، إلا أنه ليس دائمًا مرتبطًا بالقلب.

يقول الخبراء بموقع "healthiest" الطبي، إن ما يصل إلى 25٪ من حالات آلام الصدر في العالم ليست بسبب نوبة قلبية أو أي مشكلة أخرى مرتبطة بالقلب، حيث يعتبر الفحص من قبل الطبيب هو الطريقة الوحيدة لتحديد السبب الأساسي، ففي السطور التالية بعض المشاكل التي تسبب آلام الصدر.

مشاكل القلب:

يمكن أن تسبب مشاكل مختلفة تتعلق بالقلب ألمًا في الصدر، حيث يعاني العديد من الأشخاص المصابين بأمراض القلب من ألم في الصدر من وقت لأخر، وغالبًا ما ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الكتف والذراع والظهر والفك.

مرض الشريان التاجي:

يحدث هذا بسبب نقص إمداد الدم إلى عضلات القلب، حيث يشار إلى آلام الصدر الناتجة عن الشريان التاجي باسم الذبحة الصدرية والتي تعتبر أشكال من النوبة القلبية.

النوبة القلبية:

تُعرف أيضًا باسم احتشاء عضلة القلب، وتحدث عندما يحدث موت خلايا عضلة القلب، فعادة ما يكون ألم الصدر الناتج عن النوبة القلبية مصحوبًا بالغثيان والتعرق وضيق التنفس.

التهاب التامور:

على عكس التهاب عضلة القلب، فإن هذه الحالة هي التهاب الغشاء المحيط بالقلب، وقد يعاني الشخص المصاب بهذه المشكلة الطبية من تفاقم ألم الصدر عند التنفس أو ابتلاع الطعام.

تدلي الصمام التاجي:

يحدث هذا عندما يفشل الصمام التاجي للقلب في الانغلاق بشكل صحيح، وتشمل الأعراض الدوخة والخفقان وألم الصدر، على الرغم من أنه لا يمكن الشعور بأي شيء عندما تكون الحالة خفيفة.

مشاكل الرئة:

يمكن أن تسبب مشاكل في الرئتين كل أنواع آلام الصدر، ففي معظم الأحيان يكون الألم الذي يشعر به الشخص المصاب هو حالة رئوية حاده ويميل إلى التفاقم عندما يتنفس أو يسعل أو يعطس.

الربو:

هناك حالات يحدث فيها ألم في الصدر أثناء نوبة الربو، وهي حالة تتميز بالتهاب وانقباض في مجرى الهواء، بالإضافة إلى الالتهاب الرئوي، حيث يمكن أن تسبب هذه العدوى التي تصيب الرئتين ألمًا بأعماق الصدر.

مشاكل في الجهاز الهضمي:

هناك حالات يكون فيها ألم الصدر ناتجًا عن مشكلة في المعدة أو المريء، حيث تشمل بعض العلاجات الأكثر شيوعًا لهذه المشكلات تناول مضادات الحموضة والأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات.

ويعتبر مرض الارتجاع المعدي المريئي من الأسباب التي تؤدي إلي ألم بالصدر، ويحدث هذا عندما يعود الحمض ومحتويات المعدة الأخرى إلى المريء.

كما أن القرحة الهضمية، تسبب تقرحات مؤلمة في بطانة المعدة، فالأفراد الذين يدخنون أو يشربون الكثير من الكحول هم أكثر عرضة للإصابة بالقرحة الهضمية وآلام الصدر.