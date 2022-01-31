إصابة الإعلامي مفيد فوزي بكسر في مفصل الكتف

أصيب الإعلامي مفيد فوزي، بكسر فى مفصل الكتف ادخله ذلك في حالة صحية شديدة وصعبة، حسبما أعلنت ابنته حنان مفيد فوزي عبر خاصية ستورى على صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير “إنستجرام”.

وكتبت حنان مفيد فوزي: "بعد مرور عشرة أيام من الخضة والقلق والحيرة والألم على بابا مضطرة أنطق علشان أجاوب الناس اللى بيسألوا عنه ومش بيرد ونشكر ربنا على كل حال باب تعرض إلى كسر فى مفصل الكتف اليمين والوضع لا يسمح بتدخل جراحي".

وتابعت حنان: "لكن بيسمح برحمه ربنا عليه والحمدلله ربنا قدر ولطف ويارب يمد ايده ويتمم شفاءه بأطلب دعواتكم لوجه الله أن يتحنن عليه ويعطيه الصحة والعافية يارب رحمتك ياعظيم الألطاف".

وكان آخر ظهور إعلامي لمفيد فوزي في قناة الزمالك ببرنامج "زملكاوي" مع خالد الغندور يوم 20 يناير الجاري، وتحدث عن رأيه في عدد من الفنانين من مشجعي الزمالك.

"مفيد فوزي سعد" من مواليد 19 يونيو عام 1933 م - بمحافظة بنى سويف، هو إعلامي مصري لقب بـ"المحاور"، كان والده فوزي سعد موظفا بوزارة الصحة، أما والدته السيدة مريم فرج فكانت ربة منزل وهي التي شجعته على نشوء موهبته الصحفية منذ الصغر، وقد تخرج في كلية الآداب – جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959م.

تزوج من الإذاعية الراحلة آمال العمدة في الأول من مايو عام 1968م والتي رحلت عن عالمنا في 11 مارس 2001م، وأنجب منها ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي . أثرى مفيد فوزي عالم الصحافة والتليفزيون بتحقيقاته المتنوعة، وحواراته الناجحة مع أهم الشخصيات السياسية والأدبية والفنية على مستوى العالم العربي خلال مسيرته المهنية، يعد أول من قدم فكرة "تلفزة الصحافة" أو "تصحيف التليفزيون" والذي سار على دربه فيما بعد العديد من برامج الصحافة التليفزيونية على شاشة التليفزيون المصري. تتلمذ على يد رائد الاستنارة أحمد بهاء الدين في بداية مشواره الصحفي بمجلة "صباح الخير".