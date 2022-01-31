الإثنين 31 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد «التضامن».. زيادة مراكز علاج الإدمان لـ30 بنهاية 2022

نيفين القباج
نيفين القباج

نستعرض لكم في هذا التقرير منافذ صرف المرتبات والمعاشات من بنك ناصر الاجتماعي، حيث صدر بيان عن بنك ناصر الاجتماعي بأن البنك برئاسة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

منافذ صرف المرتبات والمعاشات من بنك ناصر الاجتماعي

وأفاد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك انه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المرتبات والمعاشات والمستحقين عنهم فإن البنك يولي اهتماما كبيراً بهم ويسعى لتوفير سبل الأمن والسلامة لهم في ظل ما اتخذته الدولة من إجراءات احترازية من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم منعاً للتكدس وحفاظاً على سلامتهم خاصة وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من550 ألف عميل معاشات ومرتبات بإجمالي مبلغ مليار و241 مليون جنيه تقريبا.
 

https://www.dostor.org/3700547
 

استعرض صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مجهوداته فى الحد من التعاطي داخل المدارس والجامعات، حيث تم إنتاج برنامج "اختار حياتك" لتوعية طلاب المدارس بأضرار المخدرات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم داخل 2000 مدرسة سنوياَ بمتوسط استهداف 200 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية سنويا، كذلك تنفيذ برامج التوعية داخل" 750 مركز شباب و23 جامعة حكومية وأهلية وخاصة و81 معهد متوسط وعالي على مدار 2021 مع إعداد 40 معسكر شبابي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ لاستعراض مجهودات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فيخفض الطلب على المخدرات، بحضور ممثلى الصندوق.

وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه تم إنشاء رابطة تضم 32 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية وتدريبهم على برامج الوقاية من الإدمان ويتم شرح آليات عمل الخط الساخن "16023 لعلاج الإدمان.

https://www.dostor.org/3700608

 

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن، دعم ومساعدة المتعافين على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ لاستعراض مجهودات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فيخفض الطلب على المخدرات، بحضور ممثلي الصندوق.

وأضاف أنه تم إطلاق مبادرة "بداية جديدة" لتوفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، وبلغ إجمالي القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي ما يقرب من 5 ملايين و500 ألف جنيه حتى الآن كما تم تدريب 8 آلاف متعافٍ من الإدمان على حرف تحتاجها سوق العمل.
 

https://www.dostor.org/3700587

 

واستعرض صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مجهوداته فى إعداد مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف العامة أو الاستمرار فيها.

وأكد الصندوق، أن مجلس النواب وافق في مايو 2021  على القانون، والذي تم اعتماده من رئيس الجمهورية ويهدف الى حماية أرواح الأبرياء وفصل الموظف متعاطي المخدرات، وأن من يتقدم للعلاج من الموظفين طواعية حتى بعد تطبيق القانون يتم اعتباره مريضًا وعلاجه مجانا وفى سرية تامة، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وإجراء التحليل له، أما في حالة اكتشاف اللجنة بأنه يتعاطى المواد المخدرة ويباشر عمله تحت تأثير المخدر سيتم تطبيق القانون، كذلك المشاركة في تعديل نصوص قانون المرور فيما يتعلق بجرائم القيادة تحت تأثير المخدرات والمسكرات وتم إصداره 2018.‬
 

https://www.dostor.org/3700578

حصاد وزارة التضامن اليوم علاج الإدمان زيادة المراكز العلاجية 30 بنهاية منافذ صرف المرتبات والمعاشات حصاد وزارة التضامن

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

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