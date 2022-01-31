5.5 ملايين جنيه قروضا لمتعافي الإدمان لإعادة دمجمهم فى المجتمع

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن على دعم ومساعدة المتعافين على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ لاستعراض مجهودات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في خفض الطلب على المخدرات، بحضور ممثلى الصندوق.

وأضاف أنه تم إطلاق مبادرة "بداية جديدة"، لتوفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي وبلغ إجمالي القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعي ما يقرب من 5 ملايين و500 ألف جنيه حتى الآن، كما تم تدريب 8 آلاف متعافي من الإدمان على حرف يحتاجها سوق العمل.

وأشار إلى أنه فى ظل ‪ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات، فانه تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات " حى الأسمرات والمحروسة وحدائق اكتوبر، وروضة السيدة بمحافظة القاهرة وبشاير الخير بمحافظة الإسكندرية وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد " وكذلك المناطق التي سيتم تطويرها مثل " صبحي حسين، واسطبل عنتر، وعزبة خير الله بالقاهرة، وكذلك مناطق كرموز وغيط العنب بمحافظة الإسكندرية " وتم تنفيذ أكثر من 137 الف زيارة منزلية للأسر في هذه المناطق للتوعية بأضرار المخدرات كما تم افتتاح 5 عيادات للصندوق في هذه المناطق

واوضح انه تم تقديم خدمات العلاج لحوالي (8238) مريض "جديد ومتابعة" وتوفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة كذلك تنفيذ البرامج التوعوية في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" كما تم تنفيذ 40 ألف زيارة منزلية لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر لتعاطى المخدرات وكيفية وقاية الشباب من الإدمان.