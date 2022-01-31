تعرف على منافذ صرف المرتبات والمعاشات من بنك ناصر الاجتماعي

نستعرض لكم فى هذا التقرير منافذ صرف المرتبات والمعاشات من بنك ناصر الاجتماعي، حيث صدر بيان عن بنك ناصر الاجتماعي بأن البنك برئاسة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

منافذ صرف المرتبات والمعاشات من بنك ناصر الاجتماعي

وأفاد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك انه في اطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المرتبات و المعاشات والمستحقين عنهم فإن البنك يولي إهتماماً كبيراً بهم ويسعى لتوفير سبل الأمن والسلامة لهم في ظل ما اتخذته الدولة من إجراءات احترازية من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم منعاً للتكدس وحفاظاً على سلامتهم خاصة وأن البنك يقدم خدماتة لأكثر من 550 ألف عميل معاشات ومرتبات باجمالي مبلغ مليار و241 مليون جنيه تقريبا.

وأكد عشماوي أن صرف المعاشات سيكون متاح من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية والتي يبلغ عددها 104 فرع هذا بجانب بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي علي العملاء في حالة السحب من اي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الاخري حيث أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار مع العلم انه تماشيًا مع خطة الدولة في استبدال المنظومة الحالية لبطاقة المعاشات والمرتبات ببطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا وذلك في إطار تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي فقد قام البنك باستبدال بطاقات الصراف الآلي وبطاقات ميزة لكافة عملاء البنك ، والتي تتيح العديد من المزايا لحامليها منها إمكانية السحب النقدي والسداد الالكتروني لمدفوعات العميل سواء للجهات الحكومية أو في كافة التعاملات المالية الاخرى محليا كما تم اتاحة خدمة الصرف ايضا من خلال منافذ شركة فوري الرائدة فى مجال المدفوعات الالكترونية والخدمات المالية والتي تضم أكثر من 200 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر بالإضافة إلى 120 فرع من فروع “فوري بلس” على مستوى الجمهورية ، وكذلك تطبيق “myFawry”.



وأشار عشماوي أن البنك أطلق خدمة سيارات فروع متنقلة وذلك للمساهمة في استقطاب مزيد من العملاء للقطاع المصرفي و التيسير على العملاء وتحتوي السيارة على 2 آلة صرف آلي ومكان مجهز لخدمة العملاء و تقديم الخدمات المصرفية المختلفة لهم وتلقي مقترحاتهم.