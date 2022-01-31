جونسون يتعهد باتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة

قال بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا اليوم الاثنين إن وزير الخزانة ريشي سوناك سيعلن حزمة إجراءات تستهدف تخفيف آثار ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد، في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط على الحكومة نتيجة ارتفاع نفقات المعيشة بالنسبة للبريطانيين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تزايد ضغوط أحزاب المعارضة وعدد من أعضاء الحزب الحاكم على رئيس الوزراء البريطاني، لتخفيف الأعباء على الأسر العادية بعد ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة عقود.

يأتي ذلك فيما سيتعرض البريطانيون لضربة جديدة مزدوجة في أبريل المقبل، عندما يبدأ تطبيق زيادة نسبتها 25ر1% في الضرائب على الأجور بهدف تمويل خدمة الرعاية الصحية والاجتماعية التي تقدمها الدولة، إلى جانب تطبيق زيادة الحد الأقصى لأسعار الكهرباء بنحو 50%.

وقال جونسون للصحفيين اليوم الاثنين: "نتفهم جميعا الضغوط التي تضعها أزمة نفقات المعيشة على الشعب والتي يرفعها معدل التضخم الذي ترونه في مختلف أنحاء العالم وبخاصة نفقات الطاقة.. أعرف أن وزير الخزانة يجهز حزمة إجراءات لتخفيف أعباء تكاليف الطاقة".

وفي وقت لاحق قال ماكس بلين المتحدث باسم جونسون للصحفيين، إن خيار خفض ضريبة القيمة المضافة على فاتورة الطاقة مازال مطروحا على مائدة البحث، في حين هناك اتجاه لتفضيل اتخاذ إجراءات موجهة تستهدف الأسر الأفقر.

وكانت هذه المعاناة متوقعة، لأن نسبة كبيرة جدا من الأوروبيين الذين يعملون في عدد من القطاعات المحورية، ولا سيما الخدمية منها، عادوا إلى بلادهم، نتيجة القيود المشددة على التوظيف التي تفرضها قواعد "بريكست"، وذلك بعدما صوتت المملكة المتحدة في 2016 على الخروج من الكتلة الأوروبية نهائيا، وكانت المؤشرات تدل على مشكلات جمة على الصعيد الاقتصادي في البلاد مع فك الارتباط الكامل في بداية العام الجاري.