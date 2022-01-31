الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«العصير طعمه وحش».. تفاصيل جريمة مقهى الوراق

حبس
حبس

حصلت “الدستور” على أقوال الشهود في اتهام شقيقين يعملان في مقهى بقتل عامل بمنطقة الوراق، بسبب الخلاف على طعم مشروب.

جاء بأقوال "م. س"، 57 سنة، بعلمه من المواطنين بمحل الواقعة، قيام المتهمين بقتل المجني عليه بأن أمسكه الثاني بكلتا يديه مكبلاً إياه لشل مقاومته فتمكن الأول من طعنه ببطنه مستخدماً سلاحاً أبيض فأحدثا إصابته التي أودت بحياته.

وأشار إلى تعمدهما قتله معللاً بذلك رفضهما محاولات الصلح التي عقدت بينهما وبين المجني عليه على إثر خلافات نشبت بينهما وبينه صبيحة يوم الواقعة.

كما جاء بأقوال “ب. م”، 37 سنة، ربة منزل، بسماعها أصوات صراخ فتوجهت صوبه لاستبيان الأمر فأبصرت المتهم الثاني حال فراره حال كون المتهم الأول ممسگا بسلاح أبيض واقفا به أمام شقيقها المجني عليه والمسجى أرضاً غارقاً بدمائه فاحتضنته وآنذاك تم إبلاغها باعتداء المتهمين عليه ضرباً على ذات نحو ما شهد به سابقها.

وأشارت إلى تعمدهما قتله معللة ذلك بمهاتفة المجني عليه لها قبيل الواقعة مبلغاً إياها عدم ارتياحه لرفض المتهمين محاولات الصلح بينهما وبينه على إثر الخلافات التي نشبت بينهما وبينه صبيحة يوم الواقعة.

كما جاء بأقوال "ك. أ" بأنه حال تواجده بالحانوت خاصته تناهى إلى سمعه أصوات صراخ فتوجه صوبه وحال ذلك أبصر المتهم الأول ممسگا بسكين وبرفقته المتهم الثاني واقفين أمام المجني عليه المسجى أرضا غارقا بدمائه فاصطحبه لنقله للمستشفى وحال ذلك أبلغه بتعدي المتهمين عليه ضربا على ذات نحو ما شهدا به سابقيه.

وأشار إلى أنهما تعمدا قتله معللا ذلك بحضور المجني عليه له بحانوته مبلغا إياه بتهديد المتهمين له على إثر خلافات بينهما وبينه نشبت صبيحة يوم الواقعة من انتهائها بموجب جلسة الصلح التي عقدت بينهما قبيل الواقعة.

وكانت النيابة العامة بشمال الجيزة قد أحالت شقيقين يعملان في مقهى للجنايات، لاتهامهما بقتل عامل بمنطقة الوراق، بسبب الخلاف على طعم مشروب.

البداية كانت بتلقى مدير مباحث الجيزة، إخطارًا بورود بلاغا لرئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بوقوع مشاجرة ووجود قتيل.

كشفت التحريات أن مشادة كلامية وقعت بين شقيقين يعملان في مقهى وأحد رواد المقهى بسبب سوء جودة مشروب تم تقديمه له حيث قال لهما المجني عليه "العصير طعمه وحش".

أقوال الشهود شقيقان مقهى قتل عامل الوراق

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وائل لطفي

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