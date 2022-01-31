السكرتير العام المساعد بقنا يستعرض مشروع تطوير المناطق غير المخططة

ترأس محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، الاجتماع الدورى للجنة تسيير خطة تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة، لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروعات التطوير بالمناطق المستهدفة، بحضور أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وحمدى حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية بالديوان العام ، وأحمد أبوالمجد مدير إدارة الشئون القانونية، والمهندس وليد أبوالعباس مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، ومسئول وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، ومسئول مديرية الطرق والنقل، وممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، ووحدة نظم المعلومات الجغرافية بالمحافظة.



وأوضح السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أن صندوق تطوير العشوائيات خصص حوالى 200 مليون جنيه لتطوير 5 مناطق غير مخططة بمدينة قنا هى "منطقة نجع سعيد وأرض الدقينى - ومنطقة نواحي الحاكم العسكري وعزبة البوصة والنحال - منطقة نواحي الزبيدي والحصواية والعبابده - ومنطقة نواحي مركز شباب الكنوز - ومنطقة نواحي المنشية وعزبة خليفة "، مشيرًا إلى أنه يجرى العمل حاليا في مد خطوط مياه الشرب بتلك المناطق بنسبة تنفيذ تتخطى 50%، مؤكدًا أن أعمال الحفر تتم بمعدات حديثة لا تسبب ضررا كبيرا لطبقة الأسفلت حفاظا على المال العام.

وأضاف، بأن اللواء اشرف الداودي محافظ قنا وجه بضرورة متابعة تنفيذ الأعمال لضمان الالتزام بالجدول الزمنى المقرر لأعمال التطوير.

جدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى المناطق غير المخططة وتوفير حياة كريمة لهم، في اطار سعى المحافظة إلى القضاء على كافة أشكال العشوائيات سواء مناطق غير آمنة أو مناطق غير مخططة أو أسواق عشوائية تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بالقضاء على العشوائيات والمناطق غير المخططة لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.