فحص مشتبه بهم لكشف ملابسات مقتل سائق «توك توك» في العياط

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عددًا من المشتبه بهم، لكشف ملابسات مقتل شاب على يد مجهول لسرقة التوك توك الخاص به في إحدى قرى العياط، لكشف ملابسات الحادث، بالإضافة إلى فحص عدد من المسجلين خطر، والبحث أيضًا عن التوك توك المسروق، لدى أصحاب الورش الخاصة بصيانة مركبات التوك توك.

وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة لمكان الحادث، لجمع الأدلة، وتبين أن الضحية متزوج منذ ما يقرب من ثلاثة شهور، وأنه يعمل سائق توك توك للإنفاق على أسرته، وتم استدراجه على يد الجاني لتوصيله، وخلال مرورهم بمنطقة زراعية، تم قتله والاستيلاء على التوك توك.

وذكرت زوجته، أن المجني عليه خرج للعمل وحاولت الاتصال به إلا أنها فوجئت بعدم الاستجابة لاتصالها، حتى تلقت اتصالًا بالعثور على جثته.

ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، وتتبع خط سير القتيل من مكان تحركه بالتوك توك حتى مكان العثور على جثته.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بقرية في العياط، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مصاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى هوية المجني عليه، ومحل إقامته، وتبين أنه سائق توك توك، وتم الاعتداء عليه وسرقة التوك توك الخاص به.

ولجأ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وتتبع خط سير الضحية منذ استدراجه حتى مكان العثور على جثته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة عقب مناظرتها، وباشرت النيابة التحقيق.